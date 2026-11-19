Η ζωή του Ελληνοαμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Άλεξ Τρεμούλη ήταν πάνω σε τέσσερις ρόδες. To θρυλικό μοντέλο «Tucker 48» αποτελεί την πι...
Η ζωή του Ελληνοαμερικανού σχεδιαστή αυτοκινήτων Άλεξ Τρεμούλη ήταν πάνω σε τέσσερις ρόδες. To θρυλικό μοντέλο «Tucker 48» αποτελεί την πιο γνωστή δημιουργία του.
Το μεγαλύτερο σύμφωνα με εκείνον όμως επίτευγμα είναι ότι εκπαίδευσε 140 διαφορετικούς σχεδιαστές αυτοκινήτων. Οι καινοτόμες ιδέες του επηρέασαν καθοριστικά τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και γι΄αυτό έλαβε τη μεγαλύτερη τιμή για τις αυτοκινητιστικές επιχειρήσεις, αφήνοντας το όνομα του στο πάνθεον του αυτοκινήτου. H έμπνευση της φωτογραφίας Από πολύ μικρή ηλικία γοητεύτηκε από τα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα από τα Duesenbergs.
Η φωτογραφία του Tommy Milton, ενός σπουδαίου οδηγού αγώνων, ο οποίος το 1920 διαμόρφωσε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας με ένα Duesenberg, χαράχτηκε στο μυαλό του. «Ήταν η πιο σκοτεινή φωτογραφία που έχω δει. Υπήρχε κάτι το υπνωτιστικό σε αυτή». Για τον Τρεμούλη αυτή η εικόνα ήταν η βάση για να σχεδιάζει αυτοκίνητα, αλλά και η γνωριμία του με τη μάρκα η οποία τον συγκλόνισε. Αυτές οι δύο φωτογραφίες από το γραφείο του πατέρα του, ενέπνευσαν τον Άλεξ Τρεμούλη. Από τότε έμεινε αφοσιωμένος στα αυτοκίνητα για ολόκληρη τη ζωή του.
Έμαθε να είναι επίμονος και να μην τα παρατάει ποτέ. Η φωτογραφία του Ralph DePalma να σπρώχνει το αυτοκίνητο του στον τερματισμό των αγώνων Indianapolis 500, του δίδαξε πως πάντα πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο DePalma οδηγούσε την κούρσα στους 196 από τους 200 γύρους. Μια βλάβη στη μηχανή του αυτοκινήτου τον ανάγκασε να το σύρει μέχρι το τέλος, καθώς τότε αν δεν συμπλήρωνε τα 500 μίλια, δεν πληρωνόταν. «Από τότε που εμπνεύστηκα να σχεδιάζω αυτοκίνητα, με συνεπήρε η μορφή του οχήματος που ταξιδεύει και η ταχύτητα. Παρότι δεν μετέφραζα τις σκέψεις μου σε λέξεις, έπιανα ένα μολύβι και σχεδίαζα σκίτσα αυτοκινήτων. Αν η ιδέα μου ήταν απαρχαιωμένη συνέχιζα μέχρι να αποτυπώσω το αποτέλεσμα που επεδίωκα.» Ο αυτοδίδακτος Τρεμούλης To μικρόβιο του σχεδιασμού κόλλησε στον νεαρό Τρεμούλη. Έφευγε από το σχολείο του προκειμένου να σχεδιάσει αυτοκίνητα για τους εκθεσιακούς χώρους των Stutz και Duesenberg.
Το πρώτο του μοντέλο το σχεδίασε για τον έμπορο Duesenberg στο Σικάγο. Εκτιμήθηκε τόσο πολύ που συμπεριλήφθηκε το 1933 στην έκθεση αυτοκινήτων της εταιρείας. Σε ηλικία μόλις 20 χρόνων το ταλέντο του αναγνωρίστηκε και προσλήφθηκε στην εταιρεία Auburn – Cord – Duesenberg. Κατάφερε να σχεδιάσει τρία μοντέλα, τα J530, J531 και J534 με τις ομορφότερες αναλογίες που είχαν ποτέ παραχθεί στην Duesenberg. Γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς σχεδιαστές της εταιρείας, αν και αυτοδίδακτος. «Αν δεν ήταν ο Don Hogan που με προσέλαβε, δεν θα είχα γίνει σχεδιαστής αυτοκινήτων. Μου ζητούσε ένα σχέδιο στις 5 το απόγευμα και μέχρι τις 9 το επόμενο πρωί εγώ το είχα παραδώσει.» Μέσα σε δύο χρόνια οι δημιουργίες του διευρύνθηκαν με τα κλασικά μοντέλα Cord 810 και 812. Η προσθήκη ενός σωλήνα που λειτουργούσε ως εξάτμιση στο νέο Cord διαφοροποίησε το νέο μοντέλο και ήταν αυτό για το οποίο άφησε το στίγμα του σχεδιαστής στο αμάξι. Παρέμεινε στην εταιρεία μέχρι την πτώχευσή της το 1937. Ο Τρεμούλης πλέον ήταν σχεδιαστής με ικανότητες βελτιστοποίησης των αμαξιών θρυλικές.
Σχεδίαζε αμάξια για τους σταρ του Χόλιγουντ Το 1939 συνεργάστηκε με την εταιρεία Custom Motors στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία έφτιαχνε κατά παραγγελία αυτοκίνητα για διάσημα ονόματα του Χόλιγουντ. Τον προσέλαβαν για να βελτιστοποιήσει μεταχειρισμένα αμάξια. Τροποποίησε 6-7 πολυτελέστατα αυτοκίνητα ώσπου γνώρισε τον πρόεδρο των αυτοκινήτων American Bantam. O Άλεξ Τρεμούλης έχει περιγράψει τη τυχαία συνάντηση του. Ενώ γευμάτιζε, σε έ διάλειμμα, ένας κύριος τον ρώτησε αν γνωρίζει τον Άλεξ Τρεμούλη, γιατί θέλει να τον γνωρίσει....
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