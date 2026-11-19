Χειροπέδες πέρασαν σε έναν 42χρονο οι αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για κλοπές χρηματικών ποσών και απάτες μέσω ανέπαφων συ...

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν 42χρονο οι αρχές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για κλοπές χρηματικών ποσών και απάτες μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες από επιβάτες στο χώρο του αεροδρομίου.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν οι αρχές τον εντόπισαν λίγο μετά την αφαίρεση τσάντας από επιβάτη, η οποία περιείχε χρηματικό ποσό. Ο δράστης στόχευε επιβάτες, προσποιούμενος άτομο με μειωμένη όραση, όπου τους αφαιρούσε τσάντες με χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και αντικείμενα αξίας.Ως προς τον τρόπο δράσης του ο κατηγορούμενος προσερχόταν συστηματικά στον Αερολιμένα Αθηνών, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να είναι ταξιδιώτης και στόχευε επιβάτες, προσποιούμενος άτομο με μειωμένη όραση, όπου τους αφαιρούσε τσάντες με χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και αντικείμενα αξίας.Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι τρεις μέρες πριν την πρώτη κλοπή είχε αποφυλακιστεί από Σωφρονιστικό Κατάστημα, ενώ έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για πληθώρα αδικημάτων.Εξιχνιάστηκαν συνολικά 19 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και 4 περιπτώσεις απάτης μέσω ανέπαφων συναλλαγών με κλεμμένες τραπεζικές κάρτες. Από έρευνα των αστυνομικών σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο δράστης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα έγγραφα, τραπεζικές κάρτες και πλήθος κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.