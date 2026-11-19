Νέα τροπή παίρνει στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στην Άνω Σύρο, καθώς, ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται πολύ σύντομα να αποφ...

Νέα τροπή παίρνει στην υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας στην Άνω Σύρο, καθώς, ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται πολύ σύντομα να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι».Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr η προσωρινή κράτηση του 41χρονου κατηγορούμενο για την δολοφονία της γυναίκας στην Άνω Σύρο, πρόκειται να αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους, που θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή στην κατοικία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, ενώ είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο.Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η αναμενόμενη αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης συνδέεται με νέα στοιχεία της δικογραφίας.Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Σύρο και είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα. Τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου της διασώστριας παραμένουν στο επίκεντρο της διερεύνησης.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΠαράλληλα, η ολοκλήρωση της έρευνας και η αξιολόγηση των στοιχείων αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου της άτυχης διασώστριας.Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η υπόθεση να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό εντός του 2027, χωρίς ο χρόνος διεξαγωγής της δίκης να έχει επιβεβαιωθεί.