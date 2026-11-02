Ο Συλληφθέντας για το «χωριάτικο» συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος ΣΤΑΘΕΡΑ δίπλα στον Τσίπρα!

Η σύλληψη του πρώην ισχυρού συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζου, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης με επ...













Ο Ρίζος που έχει πολυφωτογραφηθεί δίπλα στον Τσίπρα σε κεντρικές εκδηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού έχει ήδη προφυλακιστεί. Αλλά ο Αρχηγός του και πρώην πρωθυπουργός έχει το θράσσος να μιλάει για διαφθορά... Ας κοιτάξει τους διπλανούς του πρώτα...









Η σύλληψη του πρώην ισχυρού συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζου, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», επαναφέρει στο προσκήνιο μια πολυσυζητημένη προσωπικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται στους 59 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης, η οποία αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και οικονομικών δραστηριοτήτων που ερευνώνται από τις Αρχές.Ο Ρίζος φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εξετάζεται ο ενδεχόμενος ρόλος του ως συνδετικού κρίκου με πρόσωπα που αναλάμβαναν τη διαχείριση εταιρειών του δικτύου, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό τους έλεγχο. Στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών έχουν τεθεί περίπου 520 εταιρείες, με την έρευνα να επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη χρήση παρένθετων προσώπων.Η διαδρομή του Ρίζου ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία, όταν προσλήφθηκε στη ΔΕΗ μόλις στα 19 του χρόνια. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στο ΚΚΕ, ενώ οι οργανωτικές του ικανότητες τον οδήγησαν στη Σοβιετική Ένωση για συνδικαλιστική εκπαίδευση στη Μόσχα.Η πολιτική κρίση του 1989 και η συμμετοχή του ενιαίου Συνασπισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη αποτέλεσαν σημείο καμπής, καθώς διαφώνησε με την κομματική γραμμή και αποχώρησε από το ΚΚΕ, για να ενταχθεί αργότερα στον ΣυνασπισμόΠαράλληλα με τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα, ο Ρίζος ανέπτυξε επιχειρηματικές δραστηριότητες που είχαν απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και τις ελεγκτικές αρχές πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.Στο επίκεντρο παλαιότερων ερευνών είχαν βρεθείΟι υποθέσεις εκείνες είχαν προκαλέσει έντονη δημοσιότητα, αναδεικνύοντας την επιχειρηματική διάσταση της δραστηριότητάς του πέρα από τον συνδικαλισμό.Η εμπλοκή του στην υπόθεση «Χωριάτικο» αποτελεί, ωστόσο, ξεχωριστή δικαστική υπόθεση, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί σύνδεσή της με τις παλαιότερες έρευνες.