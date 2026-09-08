ΒΙΝΤΕΟ: «Φύγετε Έλληνες... απ' την Μακεδονία» τραγουδάνε οι γνωστοί σλάβοι αυτονομιστές μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Μελίτης στη Φλώρινα!

Τραγική προπαγάνδα από τα υπολείμματα της τουρκοβουλγαρικής κατοχής της Μακεδονίας μας για ακόμη μια φορά, έβγαλαν μίσος και χολή για την ...









Το χειρότερο απ' όλα είναι πως φορείς αυτής της προπαγάνδας είναι χαιδεμένα παιδιά του ελλαδικού Κράτους, ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι που ανενόχλητοι μπορούν να φωνασκούν έστω και τραγουδιστά την απόσπαση εδαφών, χωρίς επιπτώσεις κι ας συμπεριλαμβάνεται η δράση τους στον μισό ποινικό κώδικα...





Το βίντεο που ακολουθεί είναι μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο Μελίτης, μετά από ένα πανηγύρι, όπου οι τελευταίοι όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια, για να δημιουργήσουν σκηνικό που θα καταγραφεί και θα αποσταλεί στα Σκόπια όπου οι εκεί υπηρεσίες θα το αξιοποιήσουν επικοινωνιακά για να χτυπήσουν με διάφορους τρόπους την Ελλάδα, ή ακόμη και να δημιουργήσουν τεκμήρια για το μέλλον.





Το τραγούδι «Zajdi, zajdi, jasno sonce» γράφηκε στα ΣΚΟΠΙΑΝΑ το 1965 (!!!!) από τον ΣΚΟΠΙΑΝΟ Aleksandar Sarievski, όπως μας ενημερώνει το «Μένουμε Φλώρινα» που ξεβρακώνει τους ελάχιστους ντόπιους αυτονομιστές. Ναι αυτονομιστές και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και ΝΟΜΙΚΑ, όταν φωνάζουν «Φευγάτε Έλληνες από την Μακεδονία»...



Η μητέρα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο: «Ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς».



Η αλήθεια θα νικήσει, ο κόσμος θα φωνάξει: «Φύγετε, Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα»





Και τώρα αν έχετε γερά νεύρα δείτε και το βίντεο, αλλά να υθενθυμίσουμε στον τοπικό Εισαγγελέα ότι τα πρόσωπα ΌΛΩΝ φαίνονται καθαρά, είναι αναγνωρίσιμα κι ότι αν δεν κινηθεί ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ προφανώς και θα είναι και ο ίδιος υπόλογος... Η μητέρα Μακεδονία θα αποδείξει σε όλο τον κόσμο: «Ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας βασιλιάς».Η αλήθεια θα νικήσει, ο κόσμος θα φωνάξει: «Φύγετε, Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα»

Τραγική προπαγάνδα από τα υπολείμματα της τουρκοβουλγαρικής κατοχής της Μακεδονίας μας για ακόμη μια φορά, έβγαλαν μίσος και χολή για την Ελλάδα σε ένα πανηγύρι στην Μελίτη της Φλώρινας που γίνεται συχνά πυκνά κέντρο ανθελληνικής και αντιμακεδονικής δράσης.Οι στίχοι του τραγουδιού που ακούστηκε από την ορχήστρα και καμιά δεκαριά παρατρεχάμενους είναι η εξής:Ο Φίλιππος, ο Μακεδόνας βασιλιάς, οδηγούσε στρατό, τον μακεδονικό στρατό εναντίον της Αθήνας.Οι Έλληνες έκαναν λάθος, σε ξένους τάφους έκλαιγαν, με ξένο βασιλιά χαίρονταν