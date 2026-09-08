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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Νέο Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο κοντά στην Αλεπότρυπα!

Σεπτεμβρίου 08, 2026

  Νέο Θρίλερ και συναγερμός που σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης. Σ...

 



Νέο Θρίλερ και συναγερμός που σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών κοντά σε γήπεδο στην περιοχή Αλεπότρυπα της Κυψέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδί εντόπισε τυχαία τα οστά και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Η ανακάλυψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στην οδό Μεγίστης. Στο σημείο έχουν καταφτάσει αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες Υπηρεσίες για την διερεύνυση...

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