HΞΕΡΑΝ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ... Σπιτική Συνταγή από την Αρχαία Σπάρτη, Ισχυρό Φάρμακο για την ενδυνάμωση των Οστών!









Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε ένα σπιτικό φάρμακο από μία συνταγή που χρονολογείται από την αρχαία Σπάρτη, και περιλαμβάνει ειδικές τροφές που επηρεάζουν θετικά την αντοχή των οστών.Συστατικά που απαιτούνται:– 10 κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο– 5 κουταλιές της σούπας αλεσμένο σουσάμι– Αρκετοί σπόροι κολοκύθας– Αρκετοί κόκκοι δημητριακών– Λίγοι ηλιόσποροι– 3 κουταλιές της σούπας σταφίδες– 1 κιλό μέλιΜέθοδος παρασκευής:Ανακατεύουμε όλα τα προαναφερθέντα συστατικά σε ένα μεγάλο μπολ.Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε ξύλινο κουτάλι για να ανακατέψετε.Μόλις ανακατέψουμε καλά τα υλικά, μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα γυάλινο βάζο.Τρόπος κατανάλωσης:Καταναλώνετε μία κουταλιά της σούπας αυτού του φαρμάκου πριν από το πρωινό και μία πριν το μεσημεριανό γεύμα.***ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ!