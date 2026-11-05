Εικόνες που δεν πρέπει να δούμε σε ενδεχόμενο Πολέμου με την τουρκία! Τι θα γίνει με τους αλλοδαπούς και τους εν δυνάμει συνεργάτες του εχθρού!

Αυτές οι εικόνες που επισυνάπτουμε ως αρχική αυτού του άρθρου, είναι πιθανόν εικόνες που δεν θα τις δούμε έυκολα στην Αθήνα ή σε άλλες πόλ...





Παραπληροφόρηση, Αντιπληροφόρηση και fakenews...



Οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών θα εστίαζαν στον εντοπισμό ακραίων ισλαμικών πυρήνων ή μεμονωμένων ατόμων, που ενδέχεται να επιχειρούσαν να συλλέξουν πληροφορίες για πιθανές κινήσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθοδηγούμενοι από ξένες υπηρεσίες.



Θα δίνονταν επίσης έμφαση και στην καταστολή ενορχηστρωμένων προσπαθειών διάδοσης ψευδών ειδήσεων (fake news) ή πρόκλησης τεχνητού πανικού στο εσωτερικό της χώρας, φαινόμενα που συχνά συνοδεύουν τις σύγχρονες υβριδικές και συμβατικές συγκρούσεις.



Πρόκειται για σενάρια και διαδικασίες βάσει του διεθνούς δικαίου, απευκταία μεν από όλους, υπαρκτά δε, σε περίπτωση που κλιμακωθεί μια πιθανή ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο, όπως αυτή που βλέπουμε τώρα με το καλώδιο.

Κι αν τις δούμε θα διαρκέσουν ελάχιστα, ελπίζοντας πάντα ότι θα κατασταλούν από αυτούς που πρέπει, εννοώντας ότι υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο αν ολιγωρήσει ο κρατικός μηχανισμός να κατασταλούν βιαίως και ως εθνική αντίδραση από αγανακτισμένο όχλο Ελλήνων.Άλλωστε κάτι ανάλογο είδαμε στο παρελθόν με αλλοδαπή εθνικότητα που επιχείρησε να πανηγυρίσει αθλητική ήττα κατά της Ελλάδος εντός της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα ήταν συντριπτικά και καλό θα είναι να μην χρειαστεί να επαναληφθούν.Η κατάσταση με το καλώδιο GSI και τις τουρκικές απειλές κατά της χώρας μας κλιμακώνεται καθημερινά, ενώ η Ελλάδα είναι πιθανό να ετοιμάζει σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο επέκταση στα 12 μίλια, είτε νότια της Κρήτης, είτε παντού για να ακυρώσει το Τουρκολιβυκό μνημόνιο...Η ελληνική κίνηση όμως βρίσκει απέναντι της την θρασύδειλη τουρκική απειλή ενός πολέμου, μετα σενάρια εδώ και ημέρες να δίνουν και να παίρνουν.Σε περίπτωση σεναρίου ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, εφόσον κλιμακωθεί η σημερινή κρίση με την Άγκυρα, η διαχείριση των μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, θα καθορίζονταν αυστηρά, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα εθνικής ασφάλειας, το διεθνές δίκαιο και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.Και ασφαλώς θα έπρεπε να λήφθεί υπόψιν ότι πολλοί εξ' αυτών προέρχονται από χώρες σύμμαχες με την τουρκία και ότι αποτελούν πληθυσμό μουσουλμανικό ομόδοξο με τον τουρκικό.Η πρώτη λογική αντίδρασ της Ελλάδας θα ήταν το απόλυτο κλείσιμο των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων, τα οποία ούτως ή άλλως θα βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση και η φύλαξη τους θα περνούσε υπό τον πλήρη έλεγχο του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Άρα συγχρόνως και με το διαμορφούμενο κλίμα, με μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε απόπειρα παράνομης εισόδου, η οποία θα αντιμετωπίζονταν ως εχθρική ενέργεια.Θα υπήρχε μια εστίαση σε άτομα αμφίβολης προέλευσης, ενώ οι υπήκοοι του "εχθρικού κράτους", πιθανόν να τίθονταν υπό περιορισμό για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπεται ιστορικά σε ανάλογες καταστάσεις πολέμου.Στρατιωτικά ΘέματαΟι επίσημες δομές φιλοξενίας (ΚΥΤ) στα νησιά και την ενδοχώρα θα σφραγίζονταν άμεσα και θα τίθονταν υπό τον έλεγχο της αστυνομίας για την αποτροπή ταραχών ή δολιοφθορών.Θα υπήρχε μια εστίαση σε καταγεγραμμένα άτομα αμφίβολης προέλευσης, ενώ οι υπήκοοι του "εχθρικού κράτους", πιθανόν να τίθονταν υπό περιορισμό για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπεται ιστορικά σε ανάλογες καταστάσεις πολέμου.Οι επίσημες δομές φιλοξενίας (ΚΥΤ) στα νησιά και την ενδοχώρα θα σφραγίζονταν άμεσα και θα τίθονταν υπό τον αυστηρότατο έλεγχο της αστυνομίας για την αποτροπή ταραχών ή δολιοφθορών.Επίσης προ σύγκρουσης και κατά την περίοδο της κρίσης, θα λαμβάνονταν δρακόντεια μέτρα για να αποτραπεί η προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει νέες μεταναστευτικές ροές ως «υβριδικό όπλο» για την αποσταθεροποίηση των μετόπισθεν. Είναι πολύ πιθανό προπολεμικά η Τουρκία να επιχειρούσε να ενεργοποιήσει ξανά το μεταναστευτικό ως μέσο ασύμμετρης πίεσης, όπως επιχείρησε το 2020.Η Ελλάδα δεσμεύεται από τη Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, η οποία προστατεύει τους αμάχους ξένων υπηκοοτήτων σε εδάφη που βρίσκονται σε σύγκρουση, απαγορεύοντας τις αυθαίρετες βιαιοπραγίες, αλλά επιτρέποντας ελέγχους ασφαλείας.Ο μη μάχιμος πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, δικαιούται σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προστασία από εχθροπραξίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει και ελευθερία κινήσεων ιακνή να δημιουργήσει οποιαδήποτε εσωτερική ανωμαλία.Οι ελληνικές αρχές θα πραγματοποιούσαν εκτεταμένες επιχειρήσεις “σκούπα” στα αστικά κέντρα (π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη) για την καταγραφή και τον περιορισμό ατόμων χωρίς νόμιμα έγγραφα. Αντίστοιχα θα κινούνταν και οι Αρχές στην περιφέρεια και όπου για οικονομικούς λόγους υπάρχει συσώρρευση αλλοδαπών με ύποπτα χαρακτηριστικά. (θρησκεύματος, καταγωγής κλπ)Οι ελληνικές αρχές σε κάθε πιθανό σοβαρό σενάριο ελληνοτουρκικής πολεμικής διένεξης, θα εστίαζαν στην απομόνωση τυχόν εξτρεμιστικών ισλαμικών πυρήνων, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «πέμπτη φάλαγγα» εντός χώρας μας. Οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής αναστάτωσης θα τύγχανε βίαιης και αυτόματης καταστολής.Κάθε ολιγωρία των Αρχών στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα εκτόξευε τον κίνδυνο μιας γενικευμένης και οργισμένης εθνικής κοινωνικής αντίδρασης (σκεφτείτε ότι η χώρα θα βρίσκεται σε πόλεμο) με απρόβλεπτες συνέπειες εις βάρος των προβοκατόρων και ταραχοποιών, δημιουργώντας εικόνες που καλό θα ήταν να μη κάνουν τον γύρο του κόσμου...Σε περίπτωση πολέμου πάντα, το ελληνικό νομικό σύστημα μεταβάλλεται ριζικά μέσω της ενεργοποίησης του Άρθρου 48 του Συντάγματος (Κατάσταση Πολιορκίας).Αναστέλλονται άρθρα, (αν και εφόσον απαιτηθεί) που θα αφορούν την ελευθερία μετακίνησης, και την διοίκηση συγκεκριμένων κρίσιμων περιοχών (σε νησιά και περιοχές Έβρου), που θα περιέχονταν στις Ένοπλες Δυνάμεις για ευνόητους λόγους.Βάσει του διεθνούς δικαίου (Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης), η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να θέσει υπό αναγκαστική διαμονή ή εγκλεισμό σε ειδικά στρατόπεδα οποιονδήποτε αλλοδαπό θεωρηθεί επικίνδυνος για την ασφάλεια του κράτους, με έμφαση στους υπηκόους του εχθρικού κράτους, σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης.Κάθε διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης μεταναστών παγώνει, ενώ οι απελάσεις αναστέλλονται προς την εχθρική χώρα, αλλά ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ομαδικές μετακινήσεις προς τρίτες χώρες αν κριθεί ασφαλές (πρόγραμμα μεταναστών στην Αφρική μέσω της ΕΕ).Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος) θα βρίσκονταν έτσι και αλλιώς στην πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση ελληνοτουρκικού πολέμου. Οι δομές μεταναστών που βρίσκονται εκεί θα αντιμετωπίζονταν με ανάλογη προσοχή για πιθανές εστίες αστάθειας.Λόγω της εγγύτητας με τις πολεμικές επιχειρήσεις, οι δομές αυτές θα «σφραγίζονταν» άμεσα από τον Στρατό και την Ελληνική Αστυνομία και δεν θα επιτρέπονταν καμία έξοδος ή είσοδος.Πιθανόν ορισμένα μέλη εντός των ΚΥΤ, να συνεργάζονταν με τον "εχθρό" και να επιχειρούσαν να υποκινήσουν εξεγέρσεις, δολιοφθορές ή ακόμη και να καθοδηγούσαν πυρά από την απέναντι "πλευρά", σύμφωνα με υποθετικά πάντα σενάρια.Εάν η ελληνική πολιτική ηγεσία σε αυτήν την περίπτωση έκρινε ότι η παραμονή χιλιάδων αλλοδαπών στα νησιά μας, θα αποτελούσε ασύμμετρη απειλή για τις επιχειρήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, θα οργανώνονταν η άμεση μεταφορά τους με οχηματαγωγά πλοία σε ερμητικά κλειστά ΚΥΤ στην ηπειρωτική χώρα.Ο ελληνικός Στρατός θα αναλάμβανε, σε συνεργασία με την Αστυνομία, τη φύλαξη κρίσιμων εθνικών υποδομών (γέφυρες, σήραγγες, εργοστάσια ενέργειας, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους, αεροδρόμια και λιμάνια).Οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς ή πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές ή ζώνες ασφαλείας για την αποτροπή δολιοφθορών και τη διευκόλυνση των στρατιωτικών μετακινήσεων.Επίσης θα ενισχύονταν η φύλαξη σε δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, λιμάνια, αεροδρόμια και αποθήκες εφοδιασμού. Αυτό για τα αεροδρόμια να το έχουν υπόψιν τους και οι επίδοξοι λιποτάκτες οι οποίοι δεν θα καλοπεράσουν!Στόχος θα ήταν η πρόληψη οποιασδήποτε πιθανής ή απίθανης απόπειρας δολιοφθοράς που θα μπορούσε να πλήξει την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας ή την κοινωνική συνοχή.