Η Ουκρανία προγραμματίζει νέες επιθέσεις με στόχο την πλήρη καταστροφή της Γέφυρας της Κριμαίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο στην...



Η επιχειρησιακή στρατηγική του Κιέβου



Η καταστροφή της υποδομής θα αποτελούσε πολιτική νίκη για τον Ζελένσκι, αν και οι προηγούμενες αποστολές ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες και οι ρωσικές άμυνες πιθανότατα έχουν ενισχυθεί.



Η γέφυρα εγκαινιάστηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Στις 18 Νοεμβρίου, η ουκρανική επιχείρηση περιέλαβε 11 διαφορετικά οπλικά συστήματα, ανάμεσά τους οι ουκρανικοί πύραυλοι Neptune και οι ολλανδικοί Ruta.



Με πληροφορίες από: Η καταστροφή της υποδομής θα αποτελούσε πολιτική νίκη για τον Ζελένσκι, αν και οι προηγούμενες αποστολές ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες και οι ρωσικές άμυνες πιθανότατα έχουν ενισχυθεί.Η γέφυρα εγκαινιάστηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Στις 18 Νοεμβρίου, η ουκρανική επιχείρηση περιέλαβε 11 διαφορετικά οπλικά συστήματα, ανάμεσά τους οι ουκρανικοί πύραυλοι Neptune και οι ολλανδικοί Ruta.Με πληροφορίες από: Telegraph

Η Ουκρανία προγραμματίζει νέες επιθέσεις με στόχο την πλήρη καταστροφή της Γέφυρας της Κριμαίας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο στην βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες στρατιωτικές πηγές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή στους διοικητές του να καταστρέψουν το εναπομείναν τμήμα της διάβασης που υπέστη ζημιές κατά την τελευταία ουκρανική επίθεση.Πριν από 10 ημέρες, ουκρανικά drones και πύραυλοι cruise έπληξαν τη γέφυρα που ενώνει την Κριμαία με τη Ρωσία, σε μια από τις πιο σημαντικές συμβολικές επιθέσεις μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.Ένα οδικό τμήμα τεσσάρων λωρίδων και η υποστηρικτική αψίδα κατέρρευσαν στον Πορθμό του Κερτς, περιορίζοντας τις ρωσικές δυνατότητες ανεφοδιασμού. Παράλληλα, οι πύραυλοι Neptune αποδυνάμωσαν τον σιδηρόδρομο της γέφυρας, όπως υποστηρίζουν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.«Ο πρόεδρος θέλει να κατεδαφιστεί πλήρως», δήλωσε στρατιωτική πηγή, επιβεβαιώνοντας τις προετοιμασίες για νέες επιχειρήσεις.