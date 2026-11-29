Ανησυχία για τους σχεδιασμούς των κατοχικών αρχών στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου προκαλεί η κατεδάφιση τετραώροφου κτιρίου, ιδιοκτη...

Την υπόθεση ανέδειξε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha Κύπρου, ενώ ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Παναγιώτης Πιερίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, περιέγραψε πώς πληροφορήθηκε εντελώς τυχαία, μέσω του Google Maps, ότι η πολυκατοικία στην οποία μεγάλωσε δεν υπάρχει πλέον.Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη ενός γνωστού του στην περιοχή, γεγονός που τον ώθησε να αναζητήσει το σπίτι του στους διαδικτυακούς χάρτες.«Εντελώς τυχαία μπήκα στο Google Maps για να δω το σπίτι μου. Εκεί διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει η πολυκατοικία», ανέφερε.Από τη σύγκριση των διαθέσιμων εικόνων προκύπτει ότι η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου του 2024 και Ιουνίου του 2026. Το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1960, με τον ιδιοκτήτη του να εκτιμά ότι δεν υπήρχαν λόγοι ασφαλείας που να δικαιολογούν την κατεδάφισή του.Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, έχει ήδη επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ προτίθεται να θέσει το ζήτημα στη συνάντηση με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών στις 3 Δεκεμβρίου, ζητώντας διευκρινίσεις.Η οικογένεια Πιερίδη αναζητά απαντήσεις για την τύχη της περιουσίας της, καθώς η περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων διέπεται από ειδικό καθεστώς, βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.Ο Παναγιώτης Πιερίδης ήταν μόλις 15 ετών όταν, στις 15 Αυγούστου 1974, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μαζί με την οικογένειά του την Αμμόχωστο, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.Όπως περιέγραψε, η οικογένειά του έφυγε χωρίς να προλάβει να πάρει τα προσωπικά της αντικείμενα, έχοντας στη διάθεσή της μόνο τα αυτοκίνητα με τα οποία διέφυγε. Έκτοτε, ο ίδιος δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κατοικία του.Η κατεδάφιση του τετραώροφου κτιρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κατοχικές αρχές επιχειρούν να μετατρέψουν τμήματα της περίκλειστης πόλης σε τουριστικό προορισμό, την ώρα που οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των ακινήτων αδυνατούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους.Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των ελληνοκυπριακών περιουσιών και εφαρμογής των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ εντείνει τους προβληματισμούς για ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις των κατοχικών αρχών στα Βαρώσια.