Μια νέα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να είχε στηθεί στην Πολεοδομία Κατερίνης αποκαλύπτει η τ...



Οι λογαριασμοί στις στοιχηματικές



Μία από τις σημαντικότερες αναφορές της νέας διάταξης αφορά την πιθανή διοχέτευση χρημάτων παράνομης προέλευσης σε στοιχηματικές εταιρείες. Η Αρχή διατυπώνει σοβαρές υπόνοιες ότι οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την τοποθέτηση και τη διακίνηση χρημάτων που εκτιμάται ότι είχαν αποκτηθεί από εγκληματικές δραστηριότητες.



Μάλιστα, στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Μέρος των παρανόμων κεφαλαίων το ανάλωσαν σε καταναλωτικές δαπάνες, αγορά ακίνητης περιουσίας, καθώς και τροφοδότηση της παικτικής τους δραστηριότητας σε στοιχηματικές εταιρείες».



Η διάταξη δεν κατονομάζει τις εταιρείες, δεν αναφέρει το ύψος των ποσών που χρησιμοποιήθηκαν για στοιχηματισμό και δεν προσδιορίζει εάν οι ελεγχόμενοι είχαν κέρδη ή ζημιές. Εκείνο που καταγράφεται είναι η εκτίμηση της Αρχής ότι μέρος των χρημάτων που συνδέονται με την ερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε και για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των εμπλεκομένων σε στοιχηματικές δραστηριότητες.



Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διάταξη, από την ερευνώμενη εγκληματική δράση προκύπτει εγκληματικό προϊόν ύψους τουλάχιστον 137.932,58 ευρώ. Ωστόσο, οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το πραγματικό ποσό ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο επισημαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως το εγκληματικό προϊόν μπορεί να ανέρχεται σε 709.770,13 ευρώ.

Μια νέα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να είχε στηθεί στην Πολεοδομία Κατερίνης αποκαλύπτει η τελευταία διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Αυτή τη φορά, και σύμφωνα με το protothema.gr, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών δεν βρίσκονται μόνο οι παράνομες εξυπηρετήσεις που φέρονται να παρείχαν υπάλληλοι της υπηρεσίας σε ιδιώτες, αλλά κυρίως η διαδρομή των χρημάτων που εκτιμάται ότι αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τη δράση τους.Αγορές διαμερισμάτων, αλλεπάλληλες καταθέσεις μετρητών, μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και συναλλαγές που συνδέονται με στοιχηματική δραστηριότητα συνθέτουν την εικόνα που περιγράφεται στο επτασέλιδο έγγραφο της 20ής Νοεμβρίου 2026, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ελεγκτές διατυπώνουν σοβαρές υπόνοιες πως μέρος των χρημάτων που προήλθαν από την καταγγελλόμενη εγκληματική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε για αγορές ακινήτων, καταναλωτικές δαπάνες και συμμετοχή σε στοιχηματικές εταιρείες.Με απλά λόγια, οι Αρχές ερευνούν εάν χρήματα που φέρονται να εισπράχθηκαν παράνομα από υποθέσεις της Πολεοδομίας κατέληξαν στη συνέχεια σε διαμερίσματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και τυχερά παιχνίδια. Τα ευρήματα οδήγησαν στην έκδοση νέας διάταξης δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και δύο συγκεκριμένων ακινήτων στην Κατερίνη, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι οικονομικές συναλλαγές των εμπλεκομένων.Οι «εξυπηρετήσεις»Σύμφωνα με τη διάταξη, η έρευνα αφορά έντεκα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία την οποία σχημάτισε το Τμήμα Ερευνών και Δίωξης της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένους και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.Ωστόσο, η Αρχή επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ορισμένες από τις παράνομες ενέργειες είχαν ξεκινήσει ήδη από τις αρχές του 2024. Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης, οι οποίοι συνεργάζονταν με ιδιώτες μηχανικούς.Σκοπός τους, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν η συστηματική αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της εκμετάλλευσης της υπηρεσιακής ιδιότητας των υπαλλήλων και των αρμοδιοτήτων τους. Στην πράξη, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, την κατά προτεραιότητα ή κατά παράβαση έκδοση οικοδομικών αδειών και άλλων διοικητικών πράξεων, καθώς και την ευνοϊκή διεκπεραίωση υποθέσεων που υπάγονταν στην αρμοδιότητα της Πολεοδομίας.Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε στον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Οι ελεγκτές άρχισαν να εξετάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις καταθέσεις και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τα χρήματα που φέρονται να αποκόμισαν παράνομα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια σε οικονομικές συναλλαγές που εμφανίζονταν ως νόμιμες. Και εκεί προέκυψαν τα στοιχεία που οδήγησαν στη νέα δέσμευση.Τα διαμερίσματαΗ πρώτη περίπτωση που εξετάζεται αναλυτικά αφορά την αγορά ενός διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, επιφάνειας 97,50 τετραγωνικών μέτρων, στην Κατερίνη. Το ακίνητο αποκτήθηκε στις 26 Μαρτίου 2024 από στέλεχος της Πολεοδομίας που είναι στη λίστα των κατηγορουμένων έναντι δηλωμένου τιμήματος 50.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανερχόταν σε 80.738,28 ευρώ. Για την εξόφληση του τιμήματος εκδόθηκε τραπεζική επιταγή ύψους 50.000 ευρώ την ημέρα της αγοραπωλησίας. Από την εξέταση των τραπεζικών κινήσεων προέκυψε ότι μέρος των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά συνδεόταν με γονική παροχή ύψους 33.000 ευρώ, την οποία είχε πραγματοποιήσει στις 14 Μαρτίου 2024 η μητέρα της αγοράστριας. Η γονική παροχή, από μόνη της, αποτελεί νόμιμο τρόπο μεταβίβασης χρημάτων.Εκείνο, όμως, που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ελεγκτών ήταν οι καταθέσεις μετρητών που είχαν προηγηθεί και ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, μία ημέρα πριν από τη γονική παροχή των 33.000 ευρώ, είχε πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό της μητέρας κατάθεση μετρητών ύψους 10.000 ευρώ. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού πριν από τη συγκεκριμένη κατάθεση ανερχόταν σε 22.388,81 ευρώ. Επομένως, χωρίς την προσθήκη των 10.000 ευρώ, τα χρήματα που υπήρχαν στον λογαριασμό δεν επαρκούσαν για τη μεταφορά των 33.000 ευρώ. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται στη διάταξη, καθώς οι ελεγκτές επιχειρούν να εξακριβώσουν από πού προήλθαν τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της αγοραπωλησίας.Παράλληλα, στον τραπεζικό λογαριασμό της αγοράστριας εντοπίστηκαν καταθέσεις συνολικού ύψους 21.500 ευρώ, σε πολύ μικρή χρονική απόσταση από την αγορά. Ειδικότερα, στις 22 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκαν δύο καταθέσεις συνολικού ποσού 5.000 ευρώ, ενώ στις 26 Μαρτίου, την ημέρα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής, κατατέθηκαν επιπλέον 16.500 ευρώ. Η Αρχή επισημαίνει ότι η γονική παροχή, σε συνδυασμό με τις μεταγενέστερες καταθέσεις μετρητών, αποτέλεσε την κύρια πηγή χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου.Αυτό που προβληματίζει τους ελεγκτές δεν είναι η ίδια η αγορά ή η γονική παροχή, αλλά το κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί η προέλευση όλων αυτών των χρημάτων. Η συγκεκριμένη αγοραπωλησία εξετάζεται, επομένως, υπό το πρίσμα των υπονοιών για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί πως το τίμημα προήλθε από εγκληματική δραστηριότητα.Ανάλογα ερωτήματα προκύπτουν και για ένα δεύτερο ακίνητο, το οποίο αποκτήθηκε μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επιφάνειας 79,20 τετραγωνικών μέτρων, στην Κατερίνη, το οποίο απέκτησε ένας εκ των κατηγορουμένων έναντι 49.001 ευρώ. Για τη συμμετοχή στον πλειστηριασμό καταβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2024 εγγύηση 14.700 ευρώ, ενώ στις 21 Ιουνίου καταβλήθηκε και το υπόλοιπο τίμημα των 34.301 ευρώ. Εξετάζοντας τις τραπεζικές κινήσεις, οι ελεγκτές εντόπισαν καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους 31.800 ευρώ, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί από τις 24 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2024.Από αυτά τα χρήματα, 5.200 ευρώ κατατέθηκαν στις 24 Μαΐου, άλλα 5.000 ευρώ στις 10 Ιουνίου και 21.600 ευρώ κατά το διάστημα από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο τελευταίο ποσό, καθώς κατατέθηκε ακριβώς την περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εξοφληθεί το τίμημα του πλειστηριασμού. Στη διάταξη αναφέρεται ότι η χρονική εγγύτητα και το ύψος των καταθέσεων δημιουργούν σοβαρές ενδείξεις πως ουσιώδες μέρος των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του ακινήτου προήλθε από μετρητά, των οποίων η οικονομική προέλευση δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία.Με απλά λόγια, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι λίγο πριν από την εξόφληση του διαμερίσματος εμφανίστηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς σημαντικά ποσά σε μετρητά, χωρίς να υπάρχουν, σύμφωνα με την Αρχή, επαρκή στοιχεία που να εξηγούν την προέλευσή τους. Δεν αμφισβητείται ότι η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της νόμιμης διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Αυτό που ερευνάται είναι εάν τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου συνδέονται με τις παράνομες δραστηριότητες που αποδίδονται στο κύκλωμα.