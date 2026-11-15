Ενώοπιον του ανακριτή οδηγούνται αυτήν την ώρα οι συλληφθέντες που φέρονται α εμπλέκονται στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ...

Ενώοπιον του ανακριτή οδηγούνται αυτήν την ώρα οι συλληφθέντες που φέρονται α εμπλέκονται στη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 15χρονης στο χωριό Παναιτώλιο του Αγρίνιο.Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται οι γονείς της ανήλικης ενώ ο πατέρας της δηλώνει αθώος και ρίχνει τις ευθύνες στη μητέρα της.Η αστυνομική έρευνα φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, καθώς δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί η εμπλοκή επιπλέον προσώπων στην υπόθεση, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεση του κοριτσιού, έχει τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία.Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος του, Νικόλαος Καζατζής, μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews ο εντολέας του γνώριζε για περιστατικό κακοποίησης του παιδιού το 2020, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή του σε αυτό.Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε, παράλληλα, να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση, ενώ προανήγγειλε ανατροπές, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.«Ο πατέρας πληροφορήθηκε όλα αυτά στα δικαστήρια. Δηλώνει πλήρη άγνοια για όλα αυτά. Είναι εντελώς αμέτοχος και θέλουμε κι εμείς να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός», επεσήμανε χαρακτηριστικά.Όπως εξήγησε, η υπεράσπιση επιθυμεί τη διερεύνηση των επικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων, καθώς και την εξέταση τυχόν φωτογραφιών ή άλλου υλικού που ενδέχεται να είχε διακινηθεί.Η ανήλικη από το Αγρίνιο στην κατάθεσή της επεσήμανε ότι η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής.Η μητέρα της επίσης κατά τα λεγόμενα του κοριτσιού τη συνόδευε στις συναντήσεις, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.«Υποφέρω»Η αποκάλυψη του δράματος του κοριτσιού ξεκίνησε όταν η 15χρονη πήρε την απόφαση να μιλήσει σε έναν συγχωριανό της, ζητώντας τη βοήθειά του για να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε αρχικά.Στη συνέχεια, του αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε επί σειρά ετών, με τους γονείς της να φέρονται να την εξαναγκάζουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν ακόμη και μεταξύ 10 και 15 ευρώ.