Σε μια εποχή που το Metoo και η χειραφέτηση των γυναικών κυριαρχεί στην πολιτική ζωή, η αστυνομία της Βρετανίας σε οδηγίες προς τις γυναί...
Σε μια εποχή που το Metoo και η χειραφέτηση των γυναικών κυριαρχεί στην πολιτική ζωή, η αστυνομία της Βρετανίας σε οδηγίες προς τις γυναίκες του σώματος υπονοεί ότι πρέπει να ανεχτούν σεξισμό από μουσουλμάνους.
Σε οδηγίες που εξέδωσε λίγο καιρό μετά την καταδίκη του Βρετανού Ράσελ Μπράντ για βιασμό που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα έμφυλα ζητήματα, η βρετανική αστυνομία ζητά έμμεσα να γίνουν ανεκτές σεξιστικές συμπεριφορές αν προέρχονται από μουσουλμάνους.
Σύμφωνα με την The Telegraph που αναπαρήγαγε και το συγκεκριμένο αστυνομικό έγγραφο, οι αστυνομικίνες πρέπει να ντύνονται με σεμνότητα όταν θα συναναστραφούν μουσουλμάνους και να αποφεύγουν να μιλούν σε άνδρες, αφού ορισμένοι θεωρούν τη γυναίκα κατώτερη.
«Να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικοί παράγοντες κατά την αλληλεπίδραση με το αντίθετο φύλο», επισημαίνει στη συνέχεια η οδηγία. Μάλιστα, η αστυνομία ζητά από τις γυναίκες αστυνομικούς να μην εισέρχονται σε χώρους που προορίζονται μόνο για μουσουλμάνους, ενώ συστήνεται και το αντίθετο προς τους άνδρες.
Consider ‘cultural factors’ before interacting with opposite sex, guidance says 🔗:https://t.co/vZlW5D6Hlv https://t.co/qfKIusc7bz— The Telegraph (@Telegraph) November 27, 2026
Ακόμη, προτείνεται η αστυνομία να περιορίζει τις αστυνομικές έρευνες σε μουσουλμανικούς χώρους, όπως να αποφεύγεται η χρήση αστυνομικών σκύλων, παρότι εξαιρετικά χρήσιμη αν χρειάζεται να εντοπιστεί κάτι συγκεκριμένο.
Επίσης, οι οδηγίες πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και συστήνεται: «Κατά την αλληλεπίδραση με το αντίθετο φύλο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικοί παράγοντες. Αυτό ισχύει τόσο για τη σωματική επαφή όσο και για τη λεκτική επικοινωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καταλληλότερο πρόσωπο για να αλληλεπιδράσει με έναν μουσουλμάνο θα ήταν κάποιος του ίδιου φύλου».
Η The Telegraph σημείωσε ότι οι οδηγίες για το Ισλάμ είναι πιο εκτενείς και λεπτομερείς σε σύγκριση με άλλες θρησκείες, ενώ περιέχει οδηγίες που δεν αφορούν άλλες περιπτώσεις.
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