Λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 21χρονη φοιτήτρια Έμμα το 2022, συνελήφθη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (28/11)...

Λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 21χρονη φοιτήτρια Έμμα το 2022, συνελήφθη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (28/11) ένας 24χρονος Τούρκος, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες.Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο 24χρονος κινούνταν στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Έγινε αντιληπτός από περιπολούντες δικυκλιστές της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο νεαρός οδηγός είχε παραβιάσει τρεις ερυθρούς σηματοδότες.Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.240 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη καθ’ υποτροπή.Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του σημείου στο οποίο εκτυλίχθηκε και αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της τροχονομικής αστυνόμευσης, αλλά και επίσπευσης της εγκατάστασης καμερών με προτεραιότητα στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τροχαία δυστυχήματα.