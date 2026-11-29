Μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τη διαδικασία ετοιμότητας για απογείωση ενός οπλισμένου μαχητικού F-16 Block 50 έδωσε στη δημοσιότητα η Πο...



Το έμβλημα του Περσέα — με την αναφορά στον μύθο του Περσέα (όπου συναντώνται μοτίβα όπως τα φτερωτά σανδάλια/φτερά και η άρπη/σπαθί) — συνδέεται άμεσα με την ταυτότητα της μοίρας.



Η αποστολή της 347 Μοίρας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας μέσω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης προσωπικού και της συντήρησης των μέσων, ώστε να διεξάγει αεροπορικές επιχειρήσεις όποτε απαιτηθεί.





Στην πράξη, η Μοίρα έχει διπλό επιχειρησιακό ρόλο (κρούσης/βομβαρδισμού και αναχαίτισης). Εκτελεί αποστολές κρούσης ημέρα και κυρίως νύχτα με τα σύγχρονα συστήματα και οπλικά μέσα του F-16 Block 50 ενώ συμμετέχει στην επιτήρηση και άμυνα του εναέριου χώρου στο Αιγαίο μαζί με τις υπόλοιπες μαχητικές μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην πράξη, η Μοίρα έχει διπλό επιχειρησιακό ρόλο (κρούσης/βομβαρδισμού και αναχαίτισης). Εκτελεί αποστολές κρούσης ημέρα και κυρίως νύχτα με τα σύγχρονα συστήματα και οπλικά μέσα του F-16 Block 50 ενώ συμμετέχει στην επιτήρηση και άμυνα του εναέριου χώρου στο Αιγαίο μαζί με τις υπόλοιπες μαχητικές μοίρες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μία εντυπωσιακή φωτογραφία από τη διαδικασία ετοιμότητας για απογείωση ενός οπλισμένου μαχητικού F-16 Block 50 έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.Του Χρήστου ΜαζανίτηΠρόκειται για ένα οπλισμένο F-16 της 347 Μοίρας («Περσέας») της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία υπάγεται στη 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο Βόλου και επιχειρεί με μαχητικά F-16 (Block-50).