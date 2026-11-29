Το 112 για θυελλώδεις ανέμους ήχησε πριν από λίογ στην Αττική που χτυπιέται από νωρίτερα με καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής... Πλημμύρες...





Το 112 για θυελλώδεις ανέμους ήχησε πριν από λίογ στην Αττική που χτυπιέται από νωρίτερα με καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής...Πλημμύρες στους δρόμους της Αττικής προκάλεσε σήμερα (29.11.2026) η κακοκαιρία Άργος που χτυπά με καταιγίδες, χιόνια και 10 μποφόρ την χώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Αττικής.Οι εκτεταμένες βροχές έχουν επηρεάσει ολόκληρο τον νομό της Αττικής. Το μεγαλύτερη ύψος βροχής φαίνεται να δέχθηκαν Χαϊδάρι, Πειραιάς, Άλιμος, Νίκαια και Βύρωνας. Λόγω του όγκου νερού, καταγράφονται πλημμύρες στην Ποσειδώνος στο ύψος της Καλαμακίου, όπου φορτηγάκι της ΕΥΔΑΠ – για ακόμα μία φορά- στάθμευσε πάνω σε καπάκι φρεατίου για να μην εκτοξευτεί από τα συσσωρευμένα νερά.Ταυτόχρονα, η συμβολή των οδών Ποσειδώνος – Καραμανλή στη Γλυφάδα έχει επίσης πλημμυρίσει και οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.Από τις ισχυρές βροχές ανέβηκε και η στάθμη του νερού στον Κηφισό χωρίς ωστόσο να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, μέχρι στιγμής.Υπολογίζεται πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 55,4 mm βροχής στο Χαϊδάρι ενώ στον Πειραιά 43,4 mm την ώρα.