Επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να προκ...



Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στην οδό Μεταξά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.



Από την επίθεση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός αστυνομικού.



Ακολούθησε επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.



Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.