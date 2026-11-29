Ανάμεσα τους προφανώς και απόγονοι των συνεργατών των ΝΑΖΙ τσάμηδων και κατάλοιπα της οθωμανικής κατοχής και γενιτσαρεμνένοι Έλληνες... Εχθ...





Ανάμεσα τους προφανώς και απόγονοι των συνεργατών των ΝΑΖΙ τσάμηδων και κατάλοιπα της οθωμανικής κατοχής και γενιτσαρεμνένοι Έλληνες...

Εχθές στην Αλβανία ήταν εθνική γιορτή για τους αλβανούς και στο Σύνταγμα εθνική ντροπή για την Ελλάδα. Με δεκάδες αλβανούς να υβρίζουν με λόγια και με έργα την χώρα που τους φιλοξενεί, υψώνοντας σημαίες που απεικονίζουν μια κάποια μεγάλη αλβανία, με ενσωματωμένη ολόκληρη την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία.

Τα περισσότερα ήταν πιτσιρίκια που έχουν λάβει υποτίθεται την... ελληνική παιδεία. Αυτά είχαν βγάλει μπροστά οι υπόλοιποι αλβανοί για να προβάλουν τις διεκδικήσεις τους, τα πιτσιρίκια, όπως ακριβώς κάνουν και οι χαμασίτες στην Γάζα... Ίδια κουλτούρα... Ίδιες πρακτικές τηρουμένων των αναλογιών.

Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτοί... Από την ανενόχλητη πρόκληση τους προκύπτει η ανυπαρξία του Ελληνικού κρατικού μηχανισμού που τους επέτρεψε για άλλη μια φορά να δράσουν και να αμφισβητήσουν την ίδια την κρατική υπόσταση.

Ποιοί; Αυτοί που εχθές δεν ξέρανε καν τι γιόρταζαν . Την ίδια επέτειο, στην ίδια ημερομηνία, όταν ο ΕΛΛΗΝΑΣ που τον έχουν και για εθνικό τους ήρωα Γεώργιος Καστριώτης απελευθερώνει την Κρούγια από τους Οθωμανούς (1443) και υψώνει την Πολεμική Σημαία του Βυζαντίου. Τον Δικέφαλο Αητό σε κόκκινο φόντο... Αυτή που είναι σήμερα η σημαία τους... Την ίδια ημερομηνία που στα 1912 κήρυξαν την ανεξαρτησία τους από τους τούρκους!

Αυτή την ημερομηνία οι υπήκοοι του παραρτήματος, επιλέγουν για να προκαλέσουν την Ελλάδα, που αδιαφορεί για την πρόκληση

Μπορεί να είναι ηλίθιοι και ανιστόρητοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως όργανα τρίτων δεν μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι. Τόσο επικίνδυνοι όσο και αυτοί, από την απο εδώ πλευρά, που τους αφήνουν ανενόχλητους και ατιμώρητους.



