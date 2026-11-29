Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί το πρωί της Κυριακής με τον κύριο πολιτικ...

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί το πρωί της Κυριακής με τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ, για συνομιλίες σχετικά με τον σχηματισμό κυβέρνησης.«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ Γκάντι Άιζενκοτ μίλησαν και συμφώνησαν να συναντηθούν αύριο (σ.σ. την Κυριακή) στις 10:00 το πρωί», σε ξενοδοχείο στην παραθαλάσσια πόλη Χερζλίγια, ανακοίνωσε το κόμμα Λικούντ.Η συνάντηση αυτή έρχεται μετά την προσφορά του Νετανιάχου στον Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, να αναλάβει πρώτος το πόστο του πρωθυπουργού, εφόσον συμφωνήσουν σε μια εκ περιτροπής πρωθυπουργία και σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.Νωρίτερα, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις ήδη από σήμερα βράδυ του Σαββάτου, για να αξιολογηθεί η «σοβαρότητα» της πρότασης Νετανιάχου.«Εάν το Λικούντ είναι πραγματικά έτοιμο να σχηματίσει κυβέρνηση ενότητας, είμαι έτοιμος να δω, μέσα στις επόμενες 24 ώρες, πόσο σοβαρό είναι. Προσκαλώ τον Νετανιάχου και την ομάδα του να συμμετάσχουν μαζί μου απόψε στο ξενοδοχείο Dan Accadia στην Χερζλίγια (...) για να διεξαγάγουμε γνήσιες, επιταχυνόμενες διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στο κόμμα του Νετανιάχου.