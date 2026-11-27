Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα πλανήτης ενδέχεται να κρύβεται στις πιο σκοτεινές και απομακρυσμένες περιοχές του Ηλιακού Συστήματος, πολύ πέρ...



Το μυστήριο των αντικειμένων πέρα από τον Ποσειδώνα και τη ζώνη Κάιπερ



Πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα εκτείνεται μια τεράστια περιοχή γεμάτη παγωμένα ουράνια σώματα, τα οποία είναι γνωστά ως μεταποσειδώνια αντικείμενα.



Τα περισσότερα βρίσκονται στη ζώνη Κάιπερ, έναν εκτεταμένο δίσκο που εκτείνεται σε αποστάσεις από 38 έως 50 φορές τη μέση απόσταση Γης - Ήλιου. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια, οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει ολοένα και περισσότερα ουράνια σώματα σε ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά επιμήκεις ή έντονα κεκλιμένες τροχιές.



Οι τροχιές αυτές δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από τη βαρυτική επίδραση των οκτώ γνωστών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.



Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σέντνα, ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο ουράνιο σώμα, η έκκεντρη τροχιά του οποίου το οδηγεί πολύ πέρα από την περιοχή άμεσης βαρυτικής επιρροής των γιγάντιων πλανητών.



Οι προσομοιώσεις της ερευνητικής ομάδας δείχνουν ότι η βαρύτητα του PX2 θα μπορούσε να επηρεάζει σημαντικά την κίνηση αυτών των παγωμένων σωμάτων, απομακρύνοντάς τα από την επιρροή του Ποσειδώνα και μεταβάλλοντας την κλίση των τροχιών τους σε απροσδόκητα μεγάλες γωνίες.



«Το μοντέλο μας αναπαράγει αρκετά από τα ασυνήθιστα τροχιακά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε μακρινά παγωμένα αντικείμενα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο μοντέλο και τις παρατηρήσεις, τις οποίες πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω», σημείωσε με επιφύλαξη ο Λικβάκα.



Η αναζήτηση στον ουρανό με το Αστεροσκοπείο Βέρα Ρούμπιν



Η αναζήτηση ενός ουράνιου σώματος πέρα από τον Ποσειδώνα έχει τις ρίζες της στον προηγούμενο αιώνα. Οι μελέτες του Πέρσιβαλ Λόουελ για τον θεωρητικό Πλανήτη Χ οδήγησαν στην ανακάλυψη του Πλούτωνα το 1930. Αργότερα, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ο Πλούτωνας ήταν υπερβολικά μικρός για να εξηγήσει τις τροχιακές ανωμαλίες που είχαν παρατηρηθεί εκείνη την εποχή.



Σήμερα, το μοντέλο PX2 προσφέρει μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση της δυναμικής στην περιοχή πέρα από τον Ποσειδώνα. Ωστόσο, η οριστική απόδειξη της ύπαρξής του θα πρέπει να προέλθει από τα τηλεσκόπια νέας γενιάς.



Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η μεγάλη ουράνια επισκόπηση Legacy Survey of Space and Time, η οποία πραγματοποιείται από το Αστεροσκοπείο Βέρα Ρούμπιν. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προηγμένο πρόγραμμα παρατήρησης του ουρανού, που αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την εξερεύνηση των πιο απομακρυσμένων περιοχών του Διαστήματος και τον εντοπισμό αμυδρών, μακρινών ουράνιων σωμάτων.



Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Νότιου Κουίνσλαντ Τζόντι Χόρνερ, συντάκτης της μελέτης, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις επερχόμενες παρατηρήσεις.



«Το συναρπαστικό είναι ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε αυτή την υπόθεση», δήλωσε ο Χόρνερ.



«Καθώς το Αστεροσκοπείο Ρούμπιν θα παρατηρεί τον ουρανό, θα εντοπίζουμε νέα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Ηλιακού Συστήματος και να διαπιστώσουμε αν ένας ακόμη πλανήτης περιμένει να ανακαλυφθεί».

Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα πλανήτης ενδέχεται να κρύβεται στις πιο σκοτεινές και απομακρυσμένες περιοχές του Ηλιακού Συστήματος, πολύ πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, οι αστρονόμοι έχουν σκιαγραφήσει με ακρίβεια την ταυτότητα αυτού του υποθετικού ουράνιου σώματος, το οποίο ονομάζεται Πλανήτης Χ2 (PX2), προσδιορίζοντας την πιθανή μάζα του, την τροχιά του και τη βαρυτική του επίδραση.Μέσα από προηγμένες προσομοιώσεις σε υπολογιστή, οι οποίες καλύπτουν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του Ηλιακού Συστήματος, η επιστημονική ομάδα έδειξε πώς η παρουσία αυτού του αόρατου κόσμου θα μπορούσε να εξηγήσει επιτέλους τις μυστηριώδεις και ακανόνιστες τροχιές πολλών παγωμένων ουράνιων σωμάτων που έχουν εντοπιστεί στα όρια της διαστημικής μας γειτονιάς. Η έρευνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση κρυμμένων πλανητών, η οποία συνεχίζεται από την εποχή της ανακάλυψης του Πλούτωνα.Επικεφαλής της μελέτης ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Πάτρικ Σοφία Λικβάκα, ο οποίος συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Νότιου Κουίνσλαντ (UniSQ) στην Αυστραλία και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κιντάι της Ιαπωνίας.Σε αντίθεση με τη δημοφιλή υπόθεση του Πλανήτη 9, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος και πιο ογκώδης πλανήτης στις παρυφές του Ηλιακού Συστήματος, το μοντέλο PX2 περιγράφει έναν αισθητά μικρότερο κόσμο, με εκτιμώμενη μάζα 1,5 έως 2 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της Γης.Ο υποθετικός πλανήτης εκτιμάται ότι θα κινείται σε μια ιδιαίτερα ελλειπτική τροχιά, με μεγάλο ημιάξονα από 350 έως 500 αστρονομικές μονάδες. Μία αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στη μέση απόσταση της Γης από τον Ήλιο.Ακόμη και στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του προς το άστρο μας, ο PX2 θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 200 αστρονομικών μονάδων, γεγονός που καθιστά τον άμεσο εντοπισμό του εξαιρετικά δύσκολη τεχνολογική πρόκληση.«Φανταστείτε να ανακαλύπταμε, έπειτα από δεκαετίες χαρτογράφησης του Ηλιακού Συστήματος, ότι ένας ακόμη πλανήτης κρυβόταν από εμάς όλο αυτό το διάστημα», δήλωσε ο Λικβάκα, υπογραμμίζοντας τη δυνητικά επαναστατική σημασία μιας τέτοιας ανακάλυψης.«Αν ένας τέτοιος πλανήτης υπάρχει, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία του Ηλιακού Συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο τα πιο απομακρυσμένα ουράνια σώματά του απέκτησαν τόσο ασυνήθιστες τροχιές».