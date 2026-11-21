Τον Ιανουάριο του 2026, το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές κινητοποιήσεις νέων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ...

Τον Ιανουάριο του 2026, το Ιράν συγκλονίστηκε από μαζικές κινητοποιήσεις νέων κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Ανάμεσα στους διαδηλωτές στο Ισφαχάν βρίσκονταν οι 21χρονες δίδυμες αδελφές, Ταρανέ και Ρομίνα Ραχίμι. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων ο ένας υπηρετούσε στους Φρουρούς της Επανάστασης. Οι Αρχές απέδωσαν στην Ταρανέ την κατηγορία της οπλοφορίας και της απειλής κατά πολιτών.Από τις 24 Ιανουαρίου, οι δύο γυναίκες παραμένουν έγκλειστες σε απομόνωση. Η Ταρανέ έχει καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ η Ρομίνα της έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 36 ετών. «Το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που υπάρχει για την υπόθεση είναι οι ομολογίες τους. Η Ταρανέ υποβλήθηκε σε βασανιστήρια για μήνες. Στο τέλος της είπαν πως αν δεν ομολογούσε, θα βίαζαν την αδελφή της μπροστά της», δηλώνει συγγενικό τους πρόσωπο.ΔιαφήμισηΗ Ταρανέ, η οποία έχει διακριθεί στην ιππασία, εμφανίζεται σε φωτογραφίες να χορεύει με φίλες της δίχως να φέρει χιτζάμπ. Σύμφωνα με τους οικείους τους, η υγεία της έχει επιδεινωθεί δραματικά λόγω των ξυλοδαρμών, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να περπατήσει.«Ο γιατρός της φυλακής λέει ότι πρέπει να νοσηλευτεί, πως χρειάζεται βοήθεια. Αλλά οι φύλακες της λένε ότι θα εκτελεστεί. Ότι πρέπει να απαγχονιστεί. Ότι δεν έχει σημασία αν θα μείνει ανάπηρη κι αν θα μπορεί να περπατάει. Ότι θα εκτελεστεί έτσι κι αλλιώς», αναφέρει ο ξάδελφός τους. Η Ταρανέ κρατείται στον αποκαλούμενο «διάδρομο του θανάτου», δίπλα σε μια 16χρονη, η οποία αποτελεί τη νεότερη καταδικασθείσα σε θάνατο στο Ιράν.