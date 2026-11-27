Χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ...

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές του Reuters, το Cloud One συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Μια παραβίαση εδώ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», ανέφερε μία από τις πηγές.



Οι ερευνητές έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (US Cyber Command), προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση της ζημιάς. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.



Πάγωσαν οι αναβαθμίσεις και η μεταφορά εφαρμογώνΗ αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων στη λειτουργία της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες μεταφοράς εφαρμογών διοικητικής υποστήριξης στο Cloud One, ένα εγχείρημα που αποτελεί εδώ και χρόνια προτεραιότητα για τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.



Παράλληλα, έχουν μπλοκαριστεί οι ενημερώσεις εφαρμογών που λειτουργούν ήδη στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να αδυνατεί να εγκαταστήσει διορθώσεις ασφαλείας, την ώρα που στον κλάδο της τεχνολογίας έχουν αποκαλυφθεί νέες σοβαρές ευπάθειες λογισμικού. Πέμπτη πηγή ανέφερε ότι από ορισμένους χρήστες έχουν αφαιρεθεί τα δικαιώματα διαχειριστή.



Σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κεντρικό επίπεδο διαχείρισης και ελέγχου της πλατφόρμας (control plane).



Η συγκεκριμένη πηγή παρομοίασε το σύστημα με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, εξηγώντας ότι η πρόσβαση σε αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει στους εισβολείς να αποκτήσουν πληροφορίες για την επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη διακίνηση ανταλλακτικών. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο εάν οι χάκερ αξιοποίησαν αυτές τις δυνατότητες, ενώ το Reuters δεν κατόρθωσε να προσδιορίσει τη συγκεκριμένη ευπάθεια λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την παραβίαση.

Χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud) της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αποκάλυψαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις, προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη.Η παραβίαση της πλατφόρμας Cloud One εντοπίστηκε στη διάρκεια του τελευταίου μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι οποίες πρόσθεσαν ότι η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης έχει προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στη λειτουργία της πλατφόρμας.Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των χάκερ, η πλήρης έκταση της παραβίασης ή το κατά πόσο έχουν υποκλαπεί δεδομένα.Σε ανακοίνωσή της προς το διεθνές πρακτορείο, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει το επίπεδο ασφάλειας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε διαρκώς τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υπουργείου Πολεμικής Αεροπορίας».Τι είναι το Cloud One και ποια δεδομένα διαχειρίζεταιΗ ανάπτυξη του Cloud One ξεκίνησε το 2017, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής που θα κάλυπτε τις ανάγκες πληροφορικής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.Η πλατφόρμα συνδυάζει τις υποδομές τεσσάρων τεχνολογικών κολοσσών, της Microsoft, της Amazon, της Oracle και της Alphabet, υποστηρίζοντας δεκάδες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων συστήματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού, μισθοδοσίας, εφοδιαστικής αλυσίδας και συντήρησης στρατιωτικού εξοπλισμού.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σύστημα διοίκησης και ελέγχου Cloud-Based Command and Control, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές πληροφοριών σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το Theater Integrated Combat Munitions System, το οποίο παρακολουθεί τα αποθέματα βομβών και πυραύλων σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας παγκοσμίως.Κύριος ανάδοχος του Cloud One ήταν μέχρι το 2025 η εταιρεία SAIC, την οποία διαδέχθηκε η Leidos. Η SAIC δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Leidos παρέπεμψε τα σχετικά ερωτήματα στην Πολεμική Αεροπορία.