Εμείς λέμε... χαλαρά! Πιό χαλαρά από ότι χρειάζεται και απαιτείται... Και πολύ πιο χαλαρά από όσο καταλαβαίνουν οι τούρκοι! Μη λέμε τα ίδι...



Πηγή: skai.gr

Του Στέφανου Νικολαΐδη_ Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα θα απαντήσει στην τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Τσεσμέ» νότια του Καστελλορίζου, χωρίς ωστόσο να προαναγγέλλει τις κινήσεις της, εκπέμπει η Αθήνα. Αρμόδιοι κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν την τουρκική πρωτοβουλία «ατεκμηρίωτη κίνηση χωρίς ουσία και νομική βάση», υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική αντίδραση θα εκδηλωθεί με όλα τα προσήκοντα διπλωματικά μέσα.«Οι απαντήσεις αυτές δεν προαναγγέλλονται, αλλά όταν έρχεται η ώρα γίνονται», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από την Αθήνα, με τους ίδιους κύκλους να ζητούν εμπιστοσύνη στους χειρισμούς του υπουργείου Εξωτερικών. Όπως επισημαίνουν, η ελληνική κυβέρνηση απαντά διαχρονικά στις τουρκικές κινήσεις με τον κατάλληλο διπλωματικό τρόπο, χωρίς να δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις ενέργειές της.Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, η νέα τουρκική κίνηση συνδέεται με τις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για έργα υποδομής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI).Νέα ευρωπαϊκή αποδοκιμασία στο τουρκολιβυκό μνημόνιοΣτο ίδιο πλαίσιο, η Αθήνα αναδεικνύει τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο με χθεσινό ψήφισμά του καταδίκασε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι «η συμφωνία είναι άκυρη, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν, παράλληλα, την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο και ζήτησαν συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Μεταξύ άλλων, κάλεσαν την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών, ενώ ζήτησαν να επανεξεταστεί η χρηματοδοτική συνεργασία με την Τουρκία και τη Λιβύη.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις εξαγγελίες τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, καθώς και τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία.Παράλληλα, επαναβεβαίωσε τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες και κάλεσε την Άγκυρα να μην παρεμβαίνει στην υλοποίηση του GSI.Από την Αθήνα επιμένουν ότι η ελληνική αντίδραση δεν υπαγορεύεται από τις κινήσεις τρίτων και ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη δημιουργία τετελεσμένων. Ως παραδείγματα της ελληνικής πολιτικής επικαλούνται τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο, μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και την επανεκκίνηση των συζητήσεων με το Κάιρο για την επέκταση της συμφωνίας, μετά την επικύρωση του μνημονίου από την ανατολική Λιβύη.«Όταν η Ελλάδα προκαλείται, πάντοτε απαντά. Και απαντά και με ψυχραιμία και με αποτελεσματικότητα», σημειώνουν αρμόδιοι κύκλοι, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα επιλέγει κινήσεις με συγκεκριμένο διπλωματικό και πρακτικό αποτέλεσμα.Στο ίδιο μήκος κύματος, απορρίπτουν ως «σενάρια επιστημονικής φαντασίας» δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου που εμπλέκουν την Ελλάδα, άμεσα ή έμμεσα, στην επίθεση ουκρανικών drones κατά ρωσικής κορβέτας στη Λιβύη. Όπως τονίζουν, δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα και η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική αρχών και θέσεων, επιδιώκοντας να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.