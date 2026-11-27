Οι φόβοι ότι ένας πυρηνικός πόλεμος στο Διάστημα θα μπορούσε να καταστρέψει τα συστήματα επικοινωνιών και τους μετεωρολογικούς δορυφόρους...

Οι φόβοι ότι ένας πυρηνικός πόλεμος στο Διάστημα θα μπορούσε να καταστρέψει τα συστήματα επικοινωνιών και τους μετεωρολογικούς δορυφόρους ίσως είναι μεγαλύτεροι από ό,τι πιστεύαμε. Σύμφωνα με ομάδα επιστημόνων, ακόμη και μία πυρηνική έκρηξη θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες και μακροχρόνιες ζημιές.Η αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση του Διαστήματος και οι εντάσεις μεταξύ κρατών ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις σε δορυφόρους. Ενώ η δυνατότητα καταστροφής τους με πυραύλους από τη Γη έχει ήδη αποδειχθεί, οι συνέπειες μιας πυρηνικής έκρηξης ενδέχεται να είναι πολύ πιο σοβαρές. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ζάκαρι Πίτερσεν, φοιτητή του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον, επανεξέτασε δεδομένα από τη δεκαετία του 1960 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μία βόμβα θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές σε τεράστια κλίμακα.Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν θα ήταν απαραίτητα η ίδια η έκρηξη, αλλά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας που θα απελευθερώνονταν από τα ραδιενεργά υλικά. Αυτά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τεχνητή ζώνη ακτινοβολίας γύρω από τη Γη, την οποία θα έπρεπε να διασχίσουν περίπου 13.000 δορυφόροι χαμηλής τροχιάς.Οι επιστήμονες επικαλούνται ως ιστορικό παράδειγμα την πυρηνική δοκιμή Starfish Prime, που πραγματοποιήθηκε το 1962 σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Τα ηλεκτρόνια που απελευθερώθηκαν τότε δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες για τους δορυφόρους επί σειρά ετών.Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ομάδας, μια πυρηνική βόμβα ισχύος ενός μεγατόνου, η οποία θα μπορούσε να εκραγεί σε ύψος 500 χιλιομέτρων, θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 98% των δορυφόρων μέσα σε μία εβδομάδα. Ακόμη και αν οι δορυφόροι διέθεταν τριπλάσια αντοχή στην ακτινοβολία, το 97% θα μπορούσε να αχρηστευθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.Η έκταση της ζημιάς θα εξαρτιόταν από το σημείο και το ύψος της έκρηξης. Οι ερευνητές εξέτασαν, μεταξύ άλλων, την Ανωμαλία του Νοτίου Ατλαντικού, όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι ασθενέστερο και οι δορυφόροι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία.Η καταστροφή των δορυφόρων δεν θα ήταν το τέλος του προβλήματος. Τα συντρίμμια τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες συγκρούσεις, ενεργοποιώντας το λεγόμενο σύνδρομο Κέσλερ, μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα απειλούσε ακόμη και τους δορυφόρους που θα παρέμεναν λειτουργικοί.Παράλληλα, η επικίνδυνη ακτινοβολία θα μπορούσε να παραμείνει γύρω από τη Γη για περίπου δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι νέοι δορυφόροι που θα εκτοξεύονταν για να αντικαταστήσουν τους κατεστραμμένους θα αντιμετώπιζαν τον ίδιο κίνδυνο. Σχετικά ασφαλείς θα ήταν όσοι βρίσκονται σε γεωστατική τροχιά.Οι ανησυχίες εντείνονται και από τις στρατιωτικές εξελίξεις. Οι ΗΠΑ έχουν παραδεχθεί ότι διαθέτουν όπλα στο Διάστημα, χωρίς να έχουν αποκαλύψει την ακριβή φύση τους. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι σχεδιάζει να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα σε τροχιά, αλλά άσκησε βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που επαναβεβαίωνε τη σχετική απαγόρευση.Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα έπληττε μόνο τους αντιπάλους της χώρας που θα την εξαπέλυε, αλλά θα είχε παγκόσμιες συνέπειες. Όπως επισημαίνουν, η απώλεια κρίσιμων υποδομών και η πολυετής αναστάτωση καθιστούν αναγκαία την αποτροπή της ανάπτυξης και χρήσης πυρηνικών όπλων στο Διάστημα.