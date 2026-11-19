Στο Στρασβούργο συνελήφθη, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο άνδρας με καταγωγή από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπ...



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας και η 24χρονη συναντήθηκαν στις 29 Οκτωβρίου, όταν εκείνος φέρεται να την παρέλαβε από την οδό Λιοσίων. Οι Αρχές εκτιμούν ότι την ίδια ημέρα την οδήγησε στο διαμέρισμά του και τη σκότωσε.



Ο βασικός ύποπτος φέρεται να παρέμεινε στο διαμέρισμα για αρκετές ημέρες, ενώ στις 5 Νοεμβρίου κατέβασε τη βαλίτσα με τη σορό στον δρόμο και την εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε.



Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον άνδρα να εισέρχεται στο κτίριο μαζί με την 24χρονη, χωρίς εκείνη να εμφανίζεται στη συνέχεια να αποχωρεί από αυτό.



Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας τον έχουν καταγράψει να εγκαταλείπει τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ αποτύπωμά του εντοπίστηκε στη σακούλα μέσα στην οποία είχε τοποθετηθεί η σορός.



Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα των αστυνομικών, ο δράστης μετά τον θάνατο της γυναίκας και την μεταφορά της από την πολυκατοικία, προχώρησε σε καθαρισμό τόσο του διαμερίσματος όσο και των κοινόχρηστων χώρων.



Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην κατάθεση του συγκατοίκου του, ο οποίος είχε αναφέρει ότι από το δωμάτιο του 20χρονου αναδυόταν έντονη δυσοσμία και του είχε ζητήσει να το καθαρίσει.

Στο Στρασβούργο συνελήφθη, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο άνδρας με καταγωγή από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι ελληνικές Αρχές αναμένουν πλέον την έκδοσή του στη χώρα μας.