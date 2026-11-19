Ένα ακόμη περιστατικό απάτης σε βάρος γυναίκας καταγράφηκε στην Πάτρα, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερ...

Ένα ακόμη περιστατικό απάτης σε βάρος γυναίκας καταγράφηκε στην Πάτρα, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες ζήτησαν από τη γυναίκα να μεταφέρει σε τσάντα, εκτός του σπιτιού της, κοσμήματα καθώς και ένα τσαντάκι που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα.Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα οι επιτήδειοι να πάρουν την τσάντα και να εξαφανιστούν. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία που αναζητά τους δράστες.