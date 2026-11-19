Την έναρξη των σεισμικών ερευνών σε μια μεγάλη περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου, καθοριστικών για τα επόμενα βήματα της έρευνας και αξιοπο...
Την έναρξη των σεισμικών ερευνών σε μια μεγάλη περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου, καθοριστικών για τα επόμενα βήματα της έρευνας και αξιοποίησης φυσικού αερίου, σηματοδοτεί η έκδοση NAVTEX από τον Σταθμό της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με τη NAVTEX, οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, από το εξειδικευμένο σεισμογραφικό πλοίο «RAMFORM TETHYS»στο Νότιο Ιόνιο και στη θάλασσα των Κυθήρων.
Σύμφωνα με την αναγγελία προς ναυτιλλομένους, το μήκος των καλωδίων για την έρευνα θα φθάνει τα 6 ν.μ. και θα φέρουν ειδική φωτοσήμανση, ενώ τα παραπλέοντα σκάφη θα πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας 8 ν.μ. από την πρύμνη και 3 ν.μ. από τις πλευρές και την πλώρη του σκάφους. Το σεισμογραφικό θα συνοδεύεται από τα πλοία «THOR FREYJA» και «EDT NIOVI».
Παράλληλα, χθες εκδόθηκε και μία ακόμη ελληνική NAVTEX για την έναρξη γεωφυσικών ερευνών από τα πλοία «NG SURVEYOR» και «OSV IEVOLI RELUME» στο Νότιο Αιγαίο, για το διάστημα από τις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου – Κω. Οι έρευνες αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα πλοία θα κινηθούν και σε περιοχές διεθνών υδάτων, όπου στο παρελθόν είχαν δεχθεί hailing από τουρκικά πλοία.
Οι δύο NAVTEXZCZC KA07
181449 UTC NOV 26
KERKYRA RADIO NAVWARN 210/26
SOUTH IONIAN SEA – KYTHIRA SE
Κλείσιμο1. SEISMIC SURVEY WILL BE CONDUCTED
BY VESSEL ‘RAMFORM TETHYS’
FROM 18 NOV 26 UNTIL 07 JAN 27
IN THE SEA AREA BOUNDED BY:
36-51,52N 020-48,16E
36-29,72N 020-46,66E
36-15,93N 020-58,07E
35-22,93N 022-09,79E
35-10,51N 023-18,68E
35-21,08N 023-22,49E
35-46,00N 023-17,98E
35-56,46N 023-09,51E
36-03,78N 023-15,14E
36-07,58N 023-09,34E
36-04,10N 022-58,44E
36-11,57N 022-48,80E
36-20,99N 022-45,62E
36-24,85N 022-39,18E
36-22,28N 022-28,69E
36-29,68N 022-16,23E
36-42,21N 021-42,35E
36-52,30N 021-28,51E
36-56,11N 020-53,65E
2. LENGTH OF SURVEY CABLES OVER 6NM.
CABLE ENDS ARE MARKED BY YELLOW TAIL
BUOYS WITH FLASHING LIGHT AND AIS MARKER.
3.’RAMFORM TETHYS’ WILL BE ESCORTED BY VESSELS
‘THOR FREYJA’ AND ‘EDT NIOVI’.
4. KEEP SAFETY DISTANCE 8NM FROM STERN
AND 3NM FROM SIDES AND BOW.
5. CANCEL THIS MSG 072200 UTC JAN 27.
NNNN
ZCZC HA17
181614 UTC NOV 26
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1466/26
1. SOUTH AEGEAN SEA
GEOPHYSICAL SURVEY
BY THE VESSELS ‘NG SURVEYOR’
AND ‘OSV IEVOLI RELUME’
FROM 18 NOV 26 UNTIL FURTHER NOTICE
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
37-44,01N 023-09,61E
37-41,06N 023-12,37E
37-39,39N 023-18,72E
37-39,88N 023-22,67E
37-38,76N 023-25,66E
37-35,46N 023-27,38E
37-36,39N 023-35,75E
37-16,80N 024-10,18E
37-01,05N 024-20,24E
37-06,86N 024-40,10E
37-07,61N 025-02,39E
37-12,90N 025-21,04E
37-14,64N 025-40,78E
37-02,67N 026-15,49E
37-06,70N 026-33,73E
36-51,04N 026-55,34E
36-51,39N 026-59,47E
36-48,99N 027-02,30E
SAFETY DISTANCE REQUIRED 1 NM
CAUTION ADVISED
NNNN
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