Την έναρξη των σεισμικών ερευνών σε μια μεγάλη περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου, καθοριστικών για τα επόμενα βήματα της έρευνας και αξιοπο...

Την έναρξη των σεισμικών ερευνών σε μια μεγάλη περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου, καθοριστικών για τα επόμενα βήματα της έρευνας και αξιοποίησης φυσικού αερίου, σηματοδοτεί η έκδοση NAVTEX από τον Σταθμό της Κέρκυρας.Σύμφωνα με τη NAVTEX, οι σεισμικές έρευνες θα διαρκέσουν από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, από το εξειδικευμένο σεισμογραφικό πλοίο «RAMFORM TETHYS»στο Νότιο Ιόνιο και στη θάλασσα των Κυθήρων.Σύμφωνα με την αναγγελία προς ναυτιλλομένους, το μήκος των καλωδίων για την έρευνα θα φθάνει τα 6 ν.μ. και θα φέρουν ειδική φωτοσήμανση, ενώ τα παραπλέοντα σκάφη θα πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας 8 ν.μ. από την πρύμνη και 3 ν.μ. από τις πλευρές και την πλώρη του σκάφους. Το σεισμογραφικό θα συνοδεύεται από τα πλοία «THOR FREYJA» και «EDT NIOVI».Παράλληλα, χθες εκδόθηκε και μία ακόμη ελληνική NAVTEX για την έναρξη γεωφυσικών ερευνών από τα πλοία «NG SURVEYOR» και «OSV IEVOLI RELUME» στο Νότιο Αιγαίο, για το διάστημα από τις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου – Κω. Οι έρευνες αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα πλοία θα κινηθούν και σε περιοχές διεθνών υδάτων, όπου στο παρελθόν είχαν δεχθεί hailing από τουρκικά πλοία.Οι δύο NAVTEXZCZC KA07181449 UTC NOV 26KERKYRA RADIO NAVWARN 210/26SOUTH IONIAN SEA – KYTHIRA SEΚλείσιμο1. SEISMIC SURVEY WILL BE CONDUCTEDBY VESSEL ‘RAMFORM TETHYS’FROM 18 NOV 26 UNTIL 07 JAN 27IN THE SEA AREA BOUNDED BY:36-51,52N 020-48,16E36-29,72N 020-46,66E36-15,93N 020-58,07E35-22,93N 022-09,79E35-10,51N 023-18,68E35-21,08N 023-22,49E35-46,00N 023-17,98E35-56,46N 023-09,51E36-03,78N 023-15,14E36-07,58N 023-09,34E36-04,10N 022-58,44E36-11,57N 022-48,80E36-20,99N 022-45,62E36-24,85N 022-39,18E36-22,28N 022-28,69E36-29,68N 022-16,23E36-42,21N 021-42,35E36-52,30N 021-28,51E36-56,11N 020-53,65E2. LENGTH OF SURVEY CABLES OVER 6NM.CABLE ENDS ARE MARKED BY YELLOW TAILBUOYS WITH FLASHING LIGHT AND AIS MARKER.3.’RAMFORM TETHYS’ WILL BE ESCORTED BY VESSELS‘THOR FREYJA’ AND ‘EDT NIOVI’.4. KEEP SAFETY DISTANCE 8NM FROM STERNAND 3NM FROM SIDES AND BOW.5. CANCEL THIS MSG 072200 UTC JAN 27.NNNNZCZC HA17181614 UTC NOV 26IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1466/261. SOUTH AEGEAN SEAGEOPHYSICAL SURVEYBY THE VESSELS ‘NG SURVEYOR’AND ‘OSV IEVOLI RELUME’FROM 18 NOV 26 UNTIL FURTHER NOTICEIN THE LINE BETWEEN THE POINTS:37-44,01N 023-09,61E37-41,06N 023-12,37E37-39,39N 023-18,72E37-39,88N 023-22,67E37-38,76N 023-25,66E37-35,46N 023-27,38E37-36,39N 023-35,75E37-16,80N 024-10,18E37-01,05N 024-20,24E37-06,86N 024-40,10E37-07,61N 025-02,39E37-12,90N 025-21,04E37-14,64N 025-40,78E37-02,67N 026-15,49E37-06,70N 026-33,73E36-51,04N 026-55,34E36-51,39N 026-59,47E36-48,99N 027-02,30ESAFETY DISTANCE REQUIRED 1 NMCAUTION ADVISEDNNNN