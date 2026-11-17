Σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική επικοινωνία της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας του άκρ...



Κλιμακωτή προσέλευση του προσωπικού



Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος, η NSA έχει προχωρήσει σε κλιμακωτή προσέλευση των εργαζομένων της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το CNN.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο εκτεταμένη είναι η διακοπή, πόσοι υπάλληλοι επηρεάζονται, αλλά ούτε και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του δικτύου.



Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ζητώντας επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση έως τη δημοσίευση του σχετικού ρεπορτάζ.

Σοβαρά προβλήματα στην εσωτερική επικοινωνία της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) έχει προκαλέσει η διακοπή λειτουργίας του άκρως απόρρητου δικτύου της, στις εγκαταστάσεις της στο Μέριλαντ.Η βλάβη στο NSA επηρεάζει την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του Μέριλαντ, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να προσδιορίσουν την έκταση και τα αίτια του προβλήματος.Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται έξι πηγές με γνώση της υπόθεσης, το εσωτερικό δίκτυο με την ονομασία NSA Net έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας την υπηρεσία να ενεργοποιήσει προσωρινές διαδικασίες για τη διαχείριση της κατάστασης.Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσηςΜε βάση τις πληροφορίες που μεταδίδει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να συνδέουν τη διακοπή με κυβερνοεπίθεση.Το NSA Net αποτελεί βασικό σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας της υπηρεσίας, μέσω του οποίου το προσωπικό ανταλλάσσει πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης.Η διακοπή της λειτουργίας του έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην καθημερινή επιχειρησιακή δραστηριότητα, με την NSA να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις μέσω εναλλακτικών μέτρων.