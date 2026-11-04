Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάν...

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και κλοπές προσποιούμενη τους λογιστές, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε τη 1η Νοεμβρίου 2026 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποσκοπεί στη διερεύνηση και τη δίωξη τυχόν άλλων παρόμοιων εγκληματικών πράξεων από τους παραπάνω κατηγορούμενους σε βάρος πολιτών, καθώς και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.Πρόκειται για τους κάτωθι:1) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Χρυσοβαλάντη του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθέντα την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία,2) ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα,3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειο του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθέντα την 2-6-1989 στην Αθήνα,4) ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθέντα την 21-7-1981 στο Περιστέρι.Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΑΣ καλεί όσους πολίτες γνωρίζουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνούν με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, στο τηλέφωνο 210-6234457, ή με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στο 210-6411111. Όπως επισημαίνεται, διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών θα διαρκέσει έως τις 18:00 της 16ης Ιανουαρίου 2027. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, η διατήρηση ή αναπαραγωγή τους.