Μετά το τέλος της πορείας, η οποία κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, υπήρξαν επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ διαδηλωτών και της αστ...

Μετά το τέλος της πορείας, η οποία κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, υπήρξαν επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας με πετροπόλεμο και χημικά. Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές μέσα στο μετρό των Αμπελοκήπων.Νωρίτερα υπήρξαν μικροεπεισόδια και στο ύψος της Κλαυθμώνος. Εκεί κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ συνολικά υπήρξαν 9 προσαγωγές και 1 σύλληψη