Με 4 τουρκικά οπλισμένα F-16, οι τούρκοι προχώρησαν σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο ύψος της Λέσβου. Έξι παραβιάσεις ...



Κατά τη διάρκεια της ημέρας η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε επιπλέον 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κοντά στο ύψος της Λήμνου και ανατολικά της Ρόδου, με συνολικά 5 drones.

Άμεση ήταν η απάντηση από την Πολεμική Αεροπορία, με δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών.Οι Έλληνες πιλότοι προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες με τους Τούρκους εισβολείς, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή από τα ελληνικά μαχητικά.