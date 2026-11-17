Επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ σημειώθηκε περίπου στις 16:35 στην πλατεία Κλαυθμώνος, όταν ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία για την ε...



Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν χρήση χημικών για να απωθήσουν τους επιτιθέμενους.



Στο σημείο της επίθεσης, στην οδό Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου, συνελήφθη ένας 51χρονος. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη, καθώς και ένα γκαζάκι, το οποίο εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.





Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν χρήση χημικών για να απωθήσουν τους επιτιθέμενους.Στο σημείο της επίθεσης, στην οδό Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου, συνελήφθη ένας 51χρονος. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη, καθώς και ένα γκαζάκι, το οποίο εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ σημειώθηκε περίπου στις 16:35 στην πλατεία Κλαυθμώνος, όταν ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, εκτόξευσε μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι εναντίον αστυνομικών που ήταν στο σημείο.