Αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε Google, Gmail και διάφορες υπηρεσίες της Apple. Ταυτόχρονα προβλήμ...





Αρκετοί χρήστες αναφέρουν ότι αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε Google, Gmail και διάφορες υπηρεσίες της Apple. Ταυτόχρονα προβλήματα παρατηρούνται στη Microsoft 365 και στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 911.Σύμφωνα με το downdetector, το Apple Pay, το iCloud, το App Store, το Apple Support και άλλες υπηρεσίες της αμερικανικής εταιρείας φέρεται να παρουσιάζουν προβλήματα.Η σελίδα κατάστασης συστήματος της Apple επισήμανε ένα πρόβλημα με τον λογαριασμό και τη σύνδεση στο iCloud, προειδοποιώντας: «Επηρεάζονται όλοι οι χρήστες. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να είναι αργή ή μη διαθέσιμη». Ορισμένοι χρήστες iPhone ανέφεραν ότι τους ζητήθηκε να εισαγάγουν εκ νέου τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών τους στην Apple, για να λάβουν στη συνέχεια το μήνυμα: «Αποτυχία επαλήθευσης – Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα».Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένας πελάτης ανέφερε ότι βρισκόταν σε ένα Apple Store για να αγοράσει ένα νέο τηλέφωνο, όταν το προσωπικό του ενημέρωσε ότι τα συστήματα του καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλατφορμών, ήταν εκτός λειτουργίας.Τα προβλήματα για τους πελάτες της Apple ενδέχεται να εκτείνονται πέρα από τη σύνδεση στους λογαριασμούς τους, με τους χρήστες iPhone, iPad και Mac να κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε email, φωτογραφίες και αρχεία.Ορισμένα παράπονα χρηστών άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, αλλά η διακοπή έγινε πιο εμφανής λίγο μετά τις 1 μ.μ., με αναφορές προβλημάτων να προέρχονται από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν προβλήματα κατά τη φόρτωση ή τη λήψη εφαρμογών, ενώ προβλήματα παρουσιάζουν επίσης το Apple Music και η ενεργοποίηση συσκευών.Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι αγόρασαν νέες συσκευές της Apple και δεν μπορούν να αρχίσουν να τις χρησιμοποιούν, λόγω προβλημάτων με τη σύνδεση στο iCloud. Η ρύθμιση μιας νέας συσκευής προϋποθέτει τη σύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Apple – κάτι που συνήθως είναι χρήσιμο, καθώς σημαίνει ότι όλα ρυθμίζονται γρήγορα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύειΟι επηρεαζόμενοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν επαναλαμβανόμενες αιτήσεις κωδικού πρόσβασης, σφάλματα επαλήθευσης ή απροσδόκητες αποσυνδέσεις. Προβλήματα ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν κατά τη λήψη εφαρμογών, την ενεργοποίηση νέων συσκευών ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση μέσω λογαριασμού Apple.Τα προβλήματα της Apple εμφανίστηκαν λίγες ώρες αφότου το δίκτυο NSA Net, το οποίο χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για εσωτερικές επικοινωνίες υψηλής εμπιστευτικότητας, τέθηκε εκτός λειτουργίας νωρίτερα σήμερα.