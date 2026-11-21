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Πώς εξηγούνται τα «δέντρα» στον Άρη



Η εξήγηση βρίσκεται στις εποχικές μεταβολές του Κόκκινου Πλανήτη. Όπως και η Γη, ο Άρης έχει κλίση ως προς τον Ήλιο και παρουσιάζει εναλλαγές εποχών. Ωστόσο, οι συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του αρειανού χειμώνα και της άνοιξης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες στη Γη.



Κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά ψυχρού χειμώνα, το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας παγώνει και σχηματίζει ένα στρώμα πάγου και παγετού, καλύπτοντας τις πολικές περιοχές. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη Γη, όπου το χιόνι και ο πάγος λιώνουν και μετατρέπονται σε νερό, στον Άρη το διοξείδιο του άνθρακα περνά απευθείας από τη στερεή στην αέρια κατάσταση, χωρίς να μετατραπεί σε υγρό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξάχνωση.



Καθώς ο χειμώνας υποχωρεί και ξεκινά η άνοιξη, ακόμη και η ασθενής ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη αρκεί για να θερμάνει τον πάγο. Αυτό προκαλεί τη δημιουργία ρωγμών και την αποδυνάμωση του στρώματός του.



Παράλληλα, το ηλιακό φως μπορεί να διαπεράσει τον σχετικά διαφανή πάγο και να θερμάνει το έδαφος από κάτω. Έτσι, συσσωρεύεται αέριο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μπορεί να εκτονωθεί απότομα προς την επιφάνεια, παρασύροντας μαζί του άμμο και σκόνη.



Το υλικό αυτό κατρακυλά στις απότομες πλαγιές των αμμόλοφων, αφήνοντας πίσω του μακριές, σκοτεινές γραμμές. Όταν οι σχηματισμοί παρατηρούνται από ψηλά, μοιάζουν με κορμούς και κλαδιά δέντρων.



H μεταμόρφωση των αμμόλοφων



Το φαινόμενο δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική εξήγηση. Στη φωτογραφία του 2008, το όργανο HiRISE, που βρίσκεται στο Mars Reconnaissance Orbiter, κατέγραψε ακόμη και ένα μικρό νέφος σκόνης, το οποίο δημιουργήθηκε από την κίνηση υλικού που κατρακυλούσε στην πλαγιά ενός αμμόλοφου.



Η δυναμική αυτής της διαδικασίας αποτυπώθηκε και σε επιστημονική μελέτη του 2011, με επικεφαλής την πλανητική επιστήμονα Κάντις Χάνσεν-Κοχάρτσεκ από το Planetary Science Institute και τους συνεργάτες της.



Οι ερευνητές συνέκριναν εικόνες των βόρειων πολικών αμμόλοφων που είχαν ληφθεί σε διαδοχικά αρειανά έτη και διαπίστωσαν ότι το τοπίο μεταβάλλεται σημαντικά από εποχή σε εποχή.



Σε ορισμένους αμμόλοφους εμφανίστηκαν νέες χαράδρες και κοιλότητες, ενώ σε άλλους συσσωρεύτηκαν νέες ποσότητες άμμου στη βάση των πλαγιών. Σε πέντε αμμόλοφους που εξετάστηκαν, τα χαμηλότερα όρια των πλαγιών μετακινήθηκαν κατά 2,2 έως 4,7 μέτρα μέσα σε ένα μόνο αρειανό έτος.



Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πάγος εξαφανίζεται και μαζί του χάνονται και οι χαρακτηριστικές σκοτεινές γραμμές. Οι άνεμοι του Άρη αναδιανέμουν την άμμο και εξομαλύνουν σταδιακά τις πλαγιές.



Όταν, όμως, επιστρέφει ο χειμώνας, οι αμμόλοφοι καλύπτονται ξανά από πάγο διοξειδίου του άνθρακα, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη άνοιξη και την επανεμφάνιση των παράξενων σχηματισμών που θυμίζουν ένα απόκοσμο δάσος στον Κόκκινο Πλανήτη.

Πηγή: skai.gr