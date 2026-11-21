Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από το ακατοίκητο κτίριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα, ...
Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από το ακατοίκητο κτίριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα, η σορός αγνώστου άνδρα, που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου.
Η σορός που είναι σε πολύ προχωρημένη σήψη και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά της σορού με όχημα Γραφείου Τελετών.
Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο άνηκε η σορός.
Το μακάβριο εύρημα έγινε από έναν άστεγο, ο οποίος υπέδειξε τα οστά σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και ο νεκρός ήταν άστεγος.
Πηγή: skai.gr
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