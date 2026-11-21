Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από το ακατοίκητο κτίριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα, ...



Πηγή: skai.gr

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από το ακατοίκητο κτίριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων στον Άγιο Παντελεήμονα, η σορός αγνώστου άνδρα, που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου.Η σορός που είναι σε πολύ προχωρημένη σήψη και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά της σορού με όχημα Γραφείου Τελετών.Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο άνηκε η σορός.Το μακάβριο εύρημα έγινε από έναν άστεγο, ο οποίος υπέδειξε τα οστά σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και ο νεκρός ήταν άστεγος.