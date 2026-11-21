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Η έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και Καινοτομίας



Στη στατική έκθεση θα παρουσιαστούν νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα τα οποία έλαβαν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσά τους οπλικά συστήματα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, τα οποία αναδεικνύουν τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και την πρόοδο στον τομέα της Καινοτομίας.





Intime - Liakos JohnINTIME NEWS



Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».



Τα νέα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου Οικοσυστήματος Καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κ.ά. εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία στοχεύει στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας. Συγκεκριμένα, θα εκτεθούν: Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (ΜΕΑ) V-BAT, αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», σύστημα «ΜΕΤΟΙΚΟΣ», σκάφος Ειδικών Αποστολών VICTA, Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου Αντιμετώπισης Καταστροφών «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ΑΣΕΒ «ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ», USV αυτοκαταστροφής «ΚΑΝΑΡΗΣ», ΜΕΑ SPERWER, αντι-drone σύστημα «ΥΠΕΡΙΩΝ», πύραυλος RAMPAGE, USV «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», ΗΗΜWW M998, MEA S-100, Βόμβα SPICE 1000, ΜΕΑ ΑΡΧΥΤΑΣ, Πύραυλος SCALP, Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, ΜΕΑ A-900, Πύραυλος METEOR, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ΑGEMA», υποβρύχιοι ελκυστήρες DIVE JET ROTINOR, πύραυλος TGM-88 HARM, Όχημα Αναγνώρισης SPIKE NLOS, εκτοξευτής SPIKE NLOS με αερόχημα ORBITTER, USV «ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ», πύραυλος CATM-120 AMRAAM, συστοιχία KB EXOCET, M1117 ΜΗΕΠ, τορπίλη SEAHAKE, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Σύστημα (UGV) «ANTEOS» και περιπλανώμενα πυρομαχικά «ΑΡΠΥΙΑ».Τα νέα αυτά συστήματα, σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, την ανάπτυξη του εγχώριου Οικοσυστήματος Καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας, τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), την «Ασπίδα του Αχιλλέα» κ.ά. εντάσσονται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία στοχεύει στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην Ιστορία της Πατρίδας μας.





Intime - Liakos JohnINTIME NEWS

Άνοιξε τις πύλες του για το κοινό η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», το μνημείο στο οποίο μπορούν οι πολίτες να διαβάσουν τα ονόματα όλων των πεσόντων υπέρ της πατρίδας, τα οποία είναι λαξευμένα στην «Κιβωτό».Το μνημείο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Πενταγώνου και αποτελεί έργο του καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστα Καρώτσου. Οι πύλες της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης» θα είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 17:00.Χθες, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε στο Στρατόπεδο «Παπάγου» μαθητές και μαθήτριες σχολείων, ηλικίας 10 έως 12 ετών, που είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν (10 π.μ.) στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον διακεκριμένο γλύπτη και Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση (12 μ.μ.) που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ».Σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης στην Πανηγυρική Δοξολογία που θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Ακολούθως, θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.Την ίδια ημέρα (Σάββατο 21/11/2026), οι πύλες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό από τις 10 π.μ. έως τις 5 μ.μ.Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει επίσης το Σάββατο τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα.