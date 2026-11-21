

«Η Ρωσία παίρνει ένα ανεύθυνο ρίσκο»



Στην ανάρτησή του, ο Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε τα πρόσφατα περιστατικά με τη συνέχιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.



«Κλιμακώνοντας τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και συνεχίζοντας επίσης μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία βάζει ένα ανεύθυνο στοίχημα», ανέφερε.



Όπως υπογράμμισε, οι ενέργειες αυτές το μόνο που μπορούν να επιτύχουν είναι να απομονώσουν περισσότερο τη Μόσχα και να ενισχύσουν την ενότητα των Ευρωπαίων, αλλά και όλων όσοι επιδιώκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Ο Γάλλος Στην ανάρτησή του, ο Εμανουέλ Μακρόν συνέδεσε τα πρόσφατα περιστατικά με τη συνέχιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.«Κλιμακώνοντας τον επιθετικό πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και συνεχίζοντας επίσης μια επιθετική ατζέντα στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ρωσία βάζει ένα ανεύθυνο στοίχημα», ανέφερε.Όπως υπογράμμισε, οι ενέργειες αυτές το μόνο που μπορούν να επιτύχουν είναι να απομονώσουν περισσότερο τη Μόσχα και να ενισχύσουν την ενότητα των Ευρωπαίων, αλλά και όλων όσοι επιδιώκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τα περιστατικά του τελευταίου 24ώρου ιδιαίτερα σοβαρά, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν ενδείξεις κλιμάκωσης της ρωσικής δραστηριότητας πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Σφοδρή επίθεση κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταγγέλλοντας μια «επιθετική ατζέντα» της Μόσχας σε ευρωπαϊκό έδαφος, έπειτα από σειρά σοβαρών περιστατικών που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε χώρες της Ευρώπης.Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στην Πολωνία, τη Δανία και την Εσθονία καταδεικνύουν μια νέα φάση ρωσικής επιθετικότητας, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση της Ρωσίας, ενισχύοντας παράλληλα τη συσπείρωση των ευρωπαϊκών κρατών.