Στη δράση ομάδας ανηλίκων που πραγματοποιούσε κλοπές σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στην περιοχή των Αμπελοκήπων επί τουλάχιστον οκτώ μήνες...

Στη δράση ομάδας ανηλίκων που πραγματοποιούσε κλοπές σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στην περιοχή των Αμπελοκήπων επί τουλάχιστον οκτώ μήνες οδήγησε η έρευνα της Αστυνομίας, μετά από περιστατικό στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερις ανήλικοι αφαίρεσαν ένα κουτί γαντιών αξίας 12 ευρώ από περίπτερο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 227, έχοντας μοιράσει μεταξύ τους τους ρόλους.Συγκεκριμένα, οι δύο από τους ανηλίκους άρχισαν να βρίζουν και να απειλούν τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, προκειμένου να του αποσπάσουν την προσοχή, ενώ οι άλλοι δύο εκμεταλλεύτηκαν την αναστάτωση και έκλεψαν το προϊόν.Αμέσως μετά, οι τέσσερις ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή. Ωστόσο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τους εντοπίσουν σε αδιέξοδο της οδού Χαϊδαρίου, στους Αμπελόκηπους, όπου είχαν κρυφτεί πίσω από σταθμευμένα αυτοκίνητα.Οι ανήλικοι προσήχθησαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου τους αναγνώρισε. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.Δρούσαν επί οκτώ μήνεςΑπό την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών σε παλαιότερες υποθέσεις προέκυψε ότι οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με οργανωμένη δράση και συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην ευρύτερη περιοχή των Αμπελοκήπων τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2026.Η σύνθεση της ομάδας δεν ήταν πάντα η ίδια, καθώς τα μέλη εναλλάσσονταν, διατηρώντας όμως συγκεκριμένους ρόλους κατά τη διάπραξη των κλοπών.Ο τρόπος δράσης τους ήταν παρόμοιος σε κάθε περιστατικό. Ορισμένα μέλη πλησίαζαν τους εργαζομένους ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και προκαλούσαν ένταση με ύβρεις και απειλές, δημιουργώντας φόβο και αναστάτωση. Την ίδια στιγμή, οι υπόλοιποι αφαιρούσαν προϊόντα και απομακρύνονταν γρήγορα από το σημείο.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από περίπτερα και μίνι μάρκετ, καθώς και στην κλοπή ενός ηλεκτρικού πατινιού.