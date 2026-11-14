Οι Meteor στα F-35 ενισχύουν το αίτημα της Πολεμικής Αεροπορίας για αποδέσμευση των πυραύλων AIM-120D

Η επιτυχημένη δοκιμή αποδέσμευσης πυραύλου αέρος-αέρος τύπου Meteor από την εσωτερική αποθήκη οπλισμού ενός stealth μαχητικού αεροσκάφους...



Τι ακριβώς πέτυχε η δοκιμή



Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Patuxent River των ΗΠΑ και ανακοινώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όπως σας είχε ενημερώσει και το OnAlert. Το F-35B απέβαλε με ασφάλεια το δοκιμαστικό όπλο από την εσωτερική αποθήκη του, επιβεβαιώνοντας τη σωστή συμπεριφορά κατά τον διαχωρισμό.



Η επίσημη ενημέρωση του F-35 Joint Program Office διευκρινίζει ότι ο κινητήρας δεν ενεργοποιήθηκε, ούτε τέθηκαν σε λειτουργία οι επιφάνειες ελέγχου του πυραύλου. Συνεπώς, πρόκειται για επιτυχημένη δοκιμή αποδέσμευσης και όχι για ολοκληρωμένη βολή αναχαίτισης στόχου.



Ακολουθούν πρόσθετες δοκιμές σε διαφορετικές συνθήκες πτήσης και πραγματικές βολές. Η συγκεκριμένη επιτυχία απομακρύνει ένα τεχνικό εμπόδιο, αλλά η επιχειρησιακή πιστοποίηση απαιτεί την ολοκλήρωση ολόκληρου του προγράμματος.





Μαχητικό F-35B με πύραυλο Meteor



Η εσωτερική μεταφορά έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση του οπλισμού με διατήρηση των χαρακτηριστικών χαμηλής παρατηρησιμότητας. Η ασφαλής έξοδος από την αποθήκη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επόμενο στάδιο.

Η σημασία για τα ελληνικά F-35A



Το αεροσκάφος της δοκιμής ήταν F-35B, ενώ η Ελλάδα έχει επιλέξει το F-35A. Η πρόοδος στη μία έκδοση δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με πιστοποίηση στην άλλη. Υπάρχει, ωστόσο, ξεχωριστή προσπάθεια ενσωμάτωσης του Meteor και στο F-35A, με ιταλική χρηματοδοτική υποστήριξη.



Η MBDA ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 επιτυχημένους ελέγχους εφαρμογής και δοκιμές κραδασμών στο έδαφος, ως βήματα προς τις πτητικές δοκιμές της συγκεκριμένης έκδοσης.



Για την Ελλάδα και την Πολεμική Αεροπορία, επομένως, υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη επιλογή οπλισμού. Θα απαιτηθούν η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, κατάλληλο λογισμικό, εγκρίσεις και ελληνική απόφαση προμήθειας.



Οι Meteor που χρησιμοποιούνται ήδη στα Rafale δεν μεταφέρονται απλώς στα F-35. Πρέπει να επιβεβαιωθούν η συμβατότητα της διαμόρφωσης, οι απαιτήσεις υποστήριξης και οι προϋποθέσεις επιχειρησιακής χρήσης. Η υφιστάμενη ελληνική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα, χωρίς να υποκαθιστά την πιστοποίηση. Η εσωτερική μεταφορά έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς επιτρέπει την αξιοποίηση του οπλισμού με διατήρηση των χαρακτηριστικών χαμηλής παρατηρησιμότητας. Η ασφαλής έξοδος από την αποθήκη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επόμενο στάδιο.Η σημασία για τα ελληνικά F-35AΤο αεροσκάφος της δοκιμής ήταν F-35B, ενώ η Ελλάδα έχει επιλέξει το F-35A. Η πρόοδος στη μία έκδοση δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με πιστοποίηση στην άλλη. Υπάρχει, ωστόσο, ξεχωριστή προσπάθεια ενσωμάτωσης του Meteor και στο F-35A, με ιταλική χρηματοδοτική υποστήριξη.Η MBDA ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2025 επιτυχημένους ελέγχους εφαρμογής και δοκιμές κραδασμών στο έδαφος, ως βήματα προς τις πτητικές δοκιμές της συγκεκριμένης έκδοσης.Για την Ελλάδα και την Πολεμική Αεροπορία, επομένως, υπάρχει συγκεκριμένη τεχνική διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη επιλογή οπλισμού. Θα απαιτηθούν η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης, κατάλληλο λογισμικό, εγκρίσεις και ελληνική απόφαση προμήθειας.Οι Meteor που χρησιμοποιούνται ήδη στα Rafale δεν μεταφέρονται απλώς στα F-35. Πρέπει να επιβεβαιωθούν η συμβατότητα της διαμόρφωσης, οι απαιτήσεις υποστήριξης και οι προϋποθέσεις επιχειρησιακής χρήσης. Η υφιστάμενη ελληνική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα, χωρίς να υποκαθιστά την πιστοποίηση.



Το επιχείρημα προς την Ουάσιγκτον



Όπως έχει αναδείξει το OnAlert, η Πολεμική Αεροπορία επιμένει στην αποδέσμευση του AIM-120D, με ορίζοντα την ενίσχυση των δυνατοτήτων πέρα από την οπτική επαφή και τον εξοπλισμό του μελλοντικού στόλου F-35.



Η πρόοδος του Meteor δημιουργεί πρόσθετο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Εάν η Ελλάδα αποκτήσει πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πύραυλο για τα F-35A, θα διαθέτει εναλλακτική για την κάλυψη μιας κρίσιμης επιχειρησιακής απαίτησης.



Από αυτή την άποψη, η πιστοποίηση θα μπορούσε να διευκολύνει την ελληνική προσπάθεια για τον AIM-120D. Θα προσέθετε ανταγωνισμό στην επιλογή οπλισμού και θα ενίσχυε το επιχείρημα ότι η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να στραφεί και σε ευρωπαϊκή λύση.



Ο Meteor που ήδη γνωρίζει η Πολεμική Αεροπορία



Ο Meteor αποτελεί προϊόν συνεργασίας έξι ευρωπαϊκών χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, υπό την MBDA. Η παρουσία του στα ελληνικά Rafale έχει ήδη δώσει στην Πολεμική Αεροπορία εμπειρία στη σχεδίαση αποστολών με το συγκεκριμένο όπλο.



Έχει μήκος 3,7 μέτρα, διάμετρο 178 χιλιοστά και βάρος 190 κιλά. Αναφέρεται εμβέλεια άνω των 100 χιλιομέτρων και ταχύτητα μεγαλύτερη των 4 Mach. Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν τη γενική κατηγορία επιδόσεων και δεν αποτελούν εγγύηση προσβολής σε κάθε συνθήκη.



Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πρόωση μεταβλητής ροής, με τεχνολογία ramjet. Η δυνατότητα διαχείρισης της ώσης επιτρέπει τη διατήρηση ενέργειας σε μεγάλο μέρος της διαδρομής και ενισχύει την ικανότητα αντιμετώπισης ελιγμών κοντά στον στόχο.



Ο πύραυλος διαθέτει ενεργό ερευνητή ραντάρ, αδρανειακή καθοδήγηση με ενημερώσεις μέσω ζεύξης δεδομένων και πολεμική κεφαλή θραυσματοποίησης. Η αποτελεσματικότητα προκύπτει από τον συνδυασμό πρόωσης, καθοδήγησης και δεδομένων στοχοποίησης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ Ο Meteor αποτελεί προϊόν συνεργασίας έξι ευρωπαϊκών χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, υπό την MBDA. Η παρουσία του στα ελληνικά Rafale έχει ήδη δώσει στην Πολεμική Αεροπορία εμπειρία στη σχεδίαση αποστολών με το συγκεκριμένο όπλο.Έχει μήκος 3,7 μέτρα, διάμετρο 178 χιλιοστά και βάρος 190 κιλά. Αναφέρεται εμβέλεια άνω των 100 χιλιομέτρων και ταχύτητα μεγαλύτερη των 4 Mach. Τα στοιχεία αυτά περιγράφουν τη γενική κατηγορία επιδόσεων και δεν αποτελούν εγγύηση προσβολής σε κάθε συνθήκη.Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η πρόωση μεταβλητής ροής, με τεχνολογία ramjet. Η δυνατότητα διαχείρισης της ώσης επιτρέπει τη διατήρηση ενέργειας σε μεγάλο μέρος της διαδρομής και ενισχύει την ικανότητα αντιμετώπισης ελιγμών κοντά στον στόχο.Ο πύραυλος διαθέτει ενεργό ερευνητή ραντάρ, αδρανειακή καθοδήγηση με ενημερώσεις μέσω ζεύξης δεδομένων και πολεμική κεφαλή θραυσματοποίησης. Η αποτελεσματικότητα προκύπτει από τον συνδυασμό πρόωσης, καθοδήγησης και δεδομένων στοχοποίησης.

Η επιτυχημένη δοκιμή αποδέσμευσης πυραύλου αέρος-αέρος τύπου Meteor από την εσωτερική αποθήκη οπλισμού ενός stealth μαχητικού αεροσκάφους πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35 φέρνει πιο κοντά μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την Πολεμική Αεροπορία.Η προοπτική αξιοποίησης του Meteor και από τα ελληνικά F-35 διευρύνει τις επιλογές που θα έχει στο μέλλον η Πολεμική Αεροπορία και παράλληλα προσθέτει ένα ισχυρό επιχείρημα στη διεκδίκηση της αποδέσμευσης του αμερικανικού πυραύλου αέρος-αέρος τύπου AIM-120D AMRAAM.Η Ελλάδα ήδη εξοπλίζει τα Rafale με το πανίσχυρο ευρωπαϊκό όπλο και έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στην προηγμένη έκδοση του AMRAAM.Εφόσον ολοκληρωθεί η πιστοποίηση του Meteor στο F-35A και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και η κατάλληλη διαμόρφωση για τα ελληνικά αεροσκάφη, η Πολεμική Αεροπορία θα μπορούσε να αποκτήσει δύο επιλογές μεγάλης εμβέλειας για τα stealth μαχητικά της.Αυτό είναι και το ουσιαστικό μήνυμα της δοκιμής. Η ευρωπαϊκή εναλλακτική αποκτά σταδιακά τεχνικό υπόβαθρο, ενισχύοντας δυνητικά την ελληνική διαπραγματευτική θέση.Η σύνδεση με τον AIM-120D αποτελεί εκτίμηση για τις δυνατότητες που δημιουργούνται και όχι επιβεβαιωμένη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής αποδέσμευσης.