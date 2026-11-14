Η πλειοψηφία των πολιτών σε 14 χώρες υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού Στρατού

Το 71% των Ευρωπαίων, ή επτά στους δέκα, απαιτούν ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Αυτό φαίνεται από την έκθεση GLOBSEC Tre...

Το 71% των Ευρωπαίων, ή επτά στους δέκα, απαιτούν ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων. Αυτό φαίνεται από την έκθεση GLOBSEC Trends 2026, την οποία επικαλείται το Politico.Τα αποτελέσματα της έρευνας του ινστιτούτου έρευνας ασφαλείας GLOBSEC αποκαλύπτουν αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία της Ουάσινγκτον ως εταίρου, καθώς και βαθιές διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.Η υποστήριξη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού είναι υψηλή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα, με το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής να καταγράφεται στη Ρουμανία με 82%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 78% και τη Γαλλία με 75%.Ακόμη και σε χώρες που παραδοσιακά ήταν επιφυλακτικές όσον αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση, οι πλειοψηφίες υποστηρίζουν την ιδέα. Στη Βουλγαρία και την Πολωνία, το 70% των ερωτηθέντων εγκρίνει τη δημιουργία ενός στρατού της ΕΕ, και στη Γερμανία, το ποσοστό φτάνει το 69%.Τα αποτελέσματα έρχονται εν μέσω συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με την ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων ενόψει της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας και της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.Η GLOBSEC διεξήγαγε έρευνα σε πολίτες 14 χωρών σε ολόκληρο τον διατλαντικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων 11 κρατών μελών της ΕΕ, της Ουκρανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών.Ωστόσο, η ισχυρή υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων δεν φαίνεται να στρέφεται κατά του ΝΑΤΟ.Συνολικά, το 77% των ερωτηθέντων στα κράτη μέλη της Συμμαχίας που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της παραμονής στη συμμαχία. Ταυτόχρονα, το 78% των ερωτηθέντων από τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ένωσης παράλληλα με το ΝΑΤΟ.Αναφέρεται επίσης ισχυρή υποστήριξη για μία από τις πιο άμεσες μορφές συμμετοχής στην εθνική άμυνα – την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.Μεταξύ των ερωτηθέντων σε χώρες χωρίς υποχρεωτική θητεία, το 64% υποστηρίζει την επαναφορά της, με τα υψηλότερα επίπεδα έγκρισης να καταγράφονται στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία.Οι στάσεις απέναντι στην Ουάσινγκτον αποκαλύπτουν ένα βαθύτερο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.Περισσότεροι από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων στις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αντιλαμβάνονται πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απειλή για την ασφάλειά τους.Στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες συμμερίζονται αυτήν την άποψη, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το ποσοστό τους είναι περίπου το ένα τρίτο.Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που συμμετείχε στην έρευνα όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την Ουάσινγκτον ως απειλή για την ασφάλεια.Η χώρα ξεχωρίζει επίσης για τη στάση της απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Περίπου το 40% των Γερμανών ερωτηθέντων συμφωνεί με τη δήλωση ότι η (κακο)μεταχείριση του ρωσόφωνου πληθυσμού από το Ουκρανικό Κράτος δικαιολόγησε την εισβολή, και το 39% πιστεύει ότι η Δύση προκάλεσε τον πόλεμο.Αυτές οι συμπεριφορές συμπίπτουν με την ασθενέστερη υποστήριξη προς το Κίεβο.Λίγο πάνω από τους μισούς Γερμανούς που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η αντίσταση της Ουκρανίας είναι σημαντική για την ασφάλεια της Γερμανίας, ενώ σχεδόν έξι στους δέκα θα δεχόντουσαν ουκρανικές εδαφικές παραχωρήσεις με αντάλλαγμα την ειρήνη.Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν ένα πολιτικό παράδοξο – οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θέλουν ισχυρότερες εγχώριες ένοπλες δυνάμεις, αλλά συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ΝΑΤΟ, παρά τη μειωμένη εμπιστοσύνη στο ισχυρότερο μέλος της Συμμαχίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες.