Ιδιότροπος, μισογύνης... κι «αγράμματος» στη συμπεριφορά: «Θα με πλένεις και δεν θα έχεις επαφές μαζί μου» Ένα από τα απερίγραπτα που αναφέρονται στη λίστα του Αϊνστάιν προς τη γυναίκα του













Η γυναίκα αποδέχτηκε τη λίστα, που την υποβάθμιζε από αγαπημένη σύζυγο σε οικιακή βοηθόΈχουν χυθεί τόνοι από μελάνι για την διαφορετική πλευρά και προσωπικότητα του Άλμπερτ Aϊνστάιν. Τον έχουν χαρακτηρίσει ψυχρό, άπιστο, ζηλόφθονο και μισογύνη. Μέχρι και σήμερα, 63 χρόνια μετά, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες.Η «Mirror» ανοίγει κι άλλο παράθυρο από την προσωπική του ζωή και το δύσκολο γάμο του με την Μιλέβα Μάριτς.Στο «Αϊνστάιν: Η ζωή τού και το Σύμπαν» ο συγγραφέας - βιογράφος Γουόλτερ Ισαάκσονπεριγράφει τον Αλμπερτ Αϊνστάιν μισογύνη σχεδόν ή τουλάχιστον ως έναν άντρα που έβλεπε τον γάμο του με την Σέρβα Μιλέβα Μάριτς (η οποία ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες στην Ευρώπη που σπούδασαν φυσική και μαθηματικά) σαν μαθηματική εξίσωση.Οταν έπειτα από 11 χρόνια γάμου ο Αϊνστάιν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πια κανένα σημείο επαφής ανάμεσα σε εκείνον και τη σύζυγό του (με την οποία είχε παντρευτεί το 1903) αποφάσισε να φτιάξει έναν κανόνα «εσωτερικής διαχείρισης» προκειμένου να συνεχίσουν τη συμβίωση για το καλό των παιδιών τους....Ο Άλμπερτ Άινσταϊν ήταν άπιστος απέναντί της από τις πρώτες ημέρες του γάμου τους. Και μετά το χωρισμό, ο ίδιος ήθελε να μείνουν μαζί για χάρη των δύο παιδιών τους. Βέβαια, το τίμημα ήταν μεγάλο, γιατί ο ιδιοφυής άντρας είχε μια λίστα με... υποχρεώσεις που έπρεπε εκείνη να τηρήσει.Το απερίγραπτο είναι πως η γυναίκα αποδέχτηκε τη λίστα, που την υποβάθμιζε από αγαπημένη σύζυγο σε οικιακή βοηθό.Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο διάσημος βιογράφος Γουόλτερ Ισαάκσον.Διαβάστε τη λίστα1. Οφείλεις να έχεις σε πλήρη τάξη τα καθαρά ρούχα μου2. Θα μου φέρνεις στο δωμάτιό μου στο σωστό χρόνο τα τρία γεύματα της ημέρας3. Η κρεβατοκάμαρα και οι εργασίες – βιβλία μου θα είναι σε τάξη και κανείς δεν θα κάθεται στο γραφείο μου4. Θα αποφεύγεις κάθε είδους σχέση μαζί μου, πλην των περιπτώσεων που αυτό θα είναι αναγκαίο για κοινωνικούς σκοπούς. Θα πρέπει να ξεχάσεις τις εξόδους και τα ταξίδια μαζί μου, αλλά και τον προσωπικό μας χρόνο στο σπίτι.5.Δεν θα περιμένεις καμία οικειότητα μαζί μου ή προσέγγιση6.Δεν θα μου μιλάς αν δεν σου το ζητήσω7.Θα εξαφανίζεσαι από την κρεβατοκάμαρά μου ή το γραφείο μου οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσω8. Δεν θα με υποτιμήσεις ποτέ μπροστά στα παιδιά, είτε με το λόγο σου, είτε με τη συμπεριφορά σουΗ Μάριτς υπέγραψε τη λίστα με τις εντολές του αλλά λίγους μήνες αργότερα πήρε τους γιους τους, Χανς, Αλμπερτ και Εντουαρντ (η κόρη τους είχε δοθεί για υιοθεσία), άφησε τον Αϊνστάιν στο Βερολίνο και μετακόμισε στη Ζυρίχη. Το 1919 ζήτησε διαζύγιο και τον έβγαλε τελείως από τη ζωή της.