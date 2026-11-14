«Σοβαρά; Διαδηλώνουν ακόμα»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ξεράθηκε στα γέλια με τους ακτιβιστές στο κίνημα που δημιούργησε η ίδια

Όπως φαίνεται σε βίντεο από ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός» στο οποίο συμμετείχε, η Γκρέτα Τούνμπεργκ έβαλε δυνατά γέλια όταν ο παρουσιαστής την ενημέρωσε ότι στην πρωτεύουσα της Γερμανίας οι διαδηλώσεις αυτού του είδους συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια ενώ οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν επίσης σε γέλια μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ να φωνάξει «Cut!»Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Χούμπερτους Κοχ, περιέγραψε το αστείο ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», ενώ παράλληλα εξήρε την Τούνμπεργκ για τον ακτιβισμό της υπέρ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και κατά του πολέμου στη Γάζα.