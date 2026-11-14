Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός οχημάτων και σπιτιού στην Πάτρα - Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού οχημάτων και διαμερίσματος, που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου σε πυλωτή πολυκατοικί...

τραυματίστηκε μία ημεδαπή γυναίκα στην προσπάθειά της να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της λόγω των πυκνών καπνών,

καταστράφηκε ολοσχερώς μία δίκυκλη μοτοσικλέτα,

προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τρία παραπλεύρως σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα και

προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πυλωτή και διαμέρισμα του κτιρίου.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του κατηγορούμενου στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ενδύματα που φορούσε κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του κατηγορούμενου στην Πάτρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ενδύματα που φορούσε κατά την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού οχημάτων και διαμερίσματος, που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου σε πυλωτή πολυκατοικίας στην Πάτρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.Από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός άνδρα, ο οποίος αναζητείται, ενώ σε βάρος του ίδιου και ενός συνεργού του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς από τη φωτιά που προκάλεσαν είχε τραυματιστεί μία γυναίκα και καταστράφηκαν οχήματα.Ειδικότερα, στις 12/07/2026 τα ξημερώματα, σε πυλωτή πολυκατοικίας στην Πάτρα, ο κατηγορούμενος με τον συνεργό του, προξένησαν φωτιά, κατά την οποία: