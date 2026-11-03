Μετά τα ιπτάμενα φρούρια KC-390, στο τραπέζι και τα... drone killers: Τι συζητούν Ελλάδα και Πορτογαλία

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών, υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Πορτογάλου ομ...





Τα drone killers





Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα πεδία της περαιτέρω δυνητικής συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας είναι τα drone killers, δηλαδή σκάφη- αεροσκάφη που εξειδικεύονται στις υβριδικές απειλές.



Συγκεκριμένα, το MQ-9A Reaper ("Θεριστής") έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως αναγνωριστικά αεροσκάφη, ενώ είναι εξοπλισμένα με πυραύλους Hellfire που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στόχων, γεγονός που τα καθιστά σημαντικούς συμμάχους σε ένα σενάριο επίθεσης, όπως τονίζει το Euronews, με μεγάλη ικανότητα επίθεσης σε στρατηγικούς στόχους με μεγάλη ακρίβεια, καθώς μπορεί να μεταφέρει πυραύλους AGM-114 Hellfire και βόμβες με καθοδήγηση λέιζερ ή GPS (όπως GBU-12 και GBU-38).



Τα χαρακτηριστικά





Ως προς τα χαρακτηριστικά του, διαθέτει απαράμιλλη επιχειρησιακή ευελιξία, αυτονομία άνω των 27 ωρών, ταχύτητες 240 KTAS, μπορεί να επιχειρήσει έως και 50.000 πόδια και έχει χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου 3.850 λιβρών (1746 κιλών) που περιλαμβάνει 3.000 λίβρες (1361 κιλά) εξωτερικών εφοδίων. Το αεροσκάφος μεταφέρει 500% περισσότερο ωφέλιμο φορτίο και έχει εννέα φορές μεγαλύτερη ιπποδύναμη, ενώ παρέχει μεγάλης διάρκειας και διαρκή ικανότητα επιτήρησης/επιθετικής δράσης για το πολεμικό μαχητικό.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών, υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Πορτογάλου ομολόγου του υπογράφηκε η Διακρατική Συμφωνία για την προμήθεια τριών αεροσκαφών KC-390 EMBRAER, με δυνατότητα πρόσκτησης (option) τριών επιπλέον αεροσκαφών, ανοίγοντας, ωστόσο, το δρόμο και για νέες προμήθειες.Σημειωτέον ότι η συνάντηση και η υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Δένδια στη Λισσαβώνα, στις 7 Μαΐου 2026, όπου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και για άλλες δυνατότητες που υπάρχουν στο αμυντικό πεδίο από πορτογαλικής πλευράς, δρομολογώντας αθόρυβα τις σχετικές ενέργειες.Σε πρώτη φάση, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αποκτούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους αεροσκάφος- τάνκερ, το οποίο καθιστά εφικτό τον εναέριο ανεφοδιασμό αεροσκαφών. Πρόκειται για εξέλιξη που συνιστά αλλαγή σελίδας στον εναέριο ανεφοδιασμό των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, αφού “είναι μια αγορά για την Ελλάδα που σηματοδοτεί δύο πρωτιές. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος», όπως τόνισε σχετικά ο κ. Δένδιας. Παράλληλα, «είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία μας που θα αποκτήσουμε αεροσκάφος-τάνκερ, δηλαδή αεροσκάφος που μπορεί να ανεφοδιάζει τα μαχητικά μας στον αέρα. Σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και, έναν χρόνο μετά από τώρα, και τα F-16», συνέχισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας την μεταβολή στο χρόνο ανεφοδιασμού που θα επισυμβεί με την απόκτηση των air tankers.Κάνοντας λόγο για «τεράστιο πλεονέκτημα», ο Νίκος Δένδιας επισήμανε πως η πρόσκτηση των KC-390 EMBRAER αναφορικά με τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη:«Πολλαπλασιάζει τον χρόνο που μένουν στον αέρα, οριοθετεί πλέον τον χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στον αέρα, επί τη βάσει, στην πραγματικότητα, της αντοχής του χειριστή.Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε το αεροσκάφος προσγειώνεται μόλις τελειώσουν τα καύσιμά του.Μάλιστα, «αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής» επισήμανε με νόημα ο κ. Δένδιας, ο οποίος, ωστόσο, δεν απέκρυψε ότι υπάρχουν και άλλοι «τομείς συνεργασίας μας» με την πορτογαλική πλευρά.