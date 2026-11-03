MH-60R: Πέντε ελικόπτερα Romeo, ανθυποβρυχιακού πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό και ακόμη δύο εντός Νοεμβρίου

Δύο ακόμη ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου MH-60R παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό, αυξάνοντας σε πέντε τον αριθμό των σύγχρονων ελικ...

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει τις νέες φρεγάτες FDI και προετοιμάζεται για την προσθήκη των ιταλικών FREMM Bergamini.



Νέα πλοία και ελικόπτερα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη παρουσία, περισσότερες ταυτόχρονες αποστολές και αποτελεσματικότερη προστασία των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων.



Όπως είχε αναδείξει το OnAlert, η ολοκλήρωση των παραδόσεων των Romeo αποτελεί βασικό βήμα για τη διαμόρφωση της νέας ανθυποβρυχιακής δύναμης.



Πλέον, ο σχεδιασμός περνά στην επόμενη φάση, με πέντε ελικόπτερα στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση της επτάδας να αναμένεται μέσα στον μήνα.



Η σημασία της ολοκλήρωσης της επτάδας



Η αύξηση των Romeo προσφέρει στο Αρχηγείο Στόλου μεγαλύτερη ευχέρεια κατανομής των διαθέσιμων μέσων. Κάθε ελικόπτερο απαιτεί συντήρηση, τεχνικούς ελέγχους και εκπαιδευμένο πλήρωμα, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζονται χρόνος εκπαίδευσης και ετοιμότητες για πραγματικές αποστολές.



Με περισσότερα ελικόπτερα διευρύνονται οι επιλογές για υποστήριξη φρεγατών, αποστολές από χερσαίες βάσεις και εναλλαγές πληρωμάτων. Η επιχειρησιακή απόδοση της επτάδας θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα, την τεχνική υποστήριξη και τη συνεχή εξάσκηση στη συνεργασία με τις μονάδες επιφανείας.



Για το Πολεμικό Ναυτικό, αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα διατήρησης της ανθυποβρυχιακής προσπάθειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διότι στον εντοπισμό ενός σύγχρονου υποβρυχίου η διάρκεια της έρευνας και η συνέχεια της παρακολούθησης συχνά έχουν εξίσου μεγάλη σημασία με την αρχική αποκάλυψή του.





MH-60R του Πολεμικού Ναυτικού σταθμευμένα σε υπόστεγο



Το Romeo μεταφέρει την έρευνα μακριά από τη φρεγάτα



Το MH-60R συνδυάζει ποντιζόμενο σόναρ, ηχοσημαντήρες, ραντάρ, ηλεκτροοπτικό σύστημα και ζεύξεις δεδομένων. Το πλήρωμα μπορεί να αξιοποιεί διαφορετικούς αισθητήρες ανάλογα με την αποστολή, να ερευνά ύποπτες επαφές και να μεταδίδει πληροφορίες στις συνεργαζόμενες μονάδες. Το Πολεμικό Ναυτικό καταγράφει επισήμως στον εξοπλισμό του και τη δυνατότητα μεταφοράς ανθυποβρυχιακών τορπιλών.



Το βασικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα μετακίνησης. Ένα ελικόπτερο μπορεί να φτάσει γρήγορα σε μια περιοχή ενδιαφέροντος, να αναπτύξει αισθητήρες και να διερευνήσει μια ένδειξη, χωρίς η φρεγάτα να χρειάζεται να προσεγγίσει αμέσως το ίδιο σημείο.



Έτσι, η ναυτική δύναμη αποκτά έναν προωθημένο αισθητήρα και ταυτόχρονα έναν φορέα όπλων. Εφόσον προκύψει επαρκώς τεκμηριωμένος εντοπισμός, το ελικόπτερο μπορεί να συμμετάσχει και στην προσβολή του στόχου, σύμφωνα με τις διαταγές και την τακτική κατάσταση.

Τέσσερις FDI με ισχυρό υποβρύχιο αποτύπωμα



Οι τέσσερις FDI αποτελούν βασικό πυλώνα της μελλοντικής ανθυποβρυχιακής ισχύος του Στόλου. Ο «ΚΙΜΩΝ», ο «ΝΕΑΡΧΟΣ», ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» και ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», με σταδιακή ένταξη και ορίζοντα παραλαβής της τέταρτης μονάδας το 2028, αυξάνουν τον αριθμό των πλοίων που θα μπορούν να υποστηρίζουν απαιτητικές επιχειρήσεις.



Η ανθυποβρυχιακή σουίτα των ελληνικών FDI περιλαμβάνει σόναρ γάστρας Kingklip Mk2 και συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους CAPTAS-4 Compact. Ο συνδυασμός διαφορετικών αισθητήρων δίνει δυνατότητες έρευνας σε διαφορετικές συνθήκες διάδοσης του ήχου μέσα στη θάλασσα.



Η συνεργασία με τα Romeo προσθέτει ευελιξία. Η φρεγάτα μπορεί να διατηρεί τη θέση της στον σχηματισμό, ενώ το ελικόπτερο ερευνά μια περιοχή μπροστά ή πλευρικά από την πορεία της δύναμης. Αντίστοιχα, μια ένδειξη από το ελικόπτερο μπορεί να κατευθύνει την έρευνα των πλοίων.



Πρόκειται για συνεργασία που απαιτεί κοινές διαδικασίες, ασφαλείς επικοινωνίες και συνεχή εκπαίδευση. Όσο βελτιώνεται ο συντονισμός, τόσο περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια που διαθέτει ένα υποβρύχιο για να απομακρυνθεί από την περιοχή εντοπισμού.





Δύο ακόμη ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου MH-60R παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό, αυξάνοντας σε πέντε τον αριθμό των σύγχρονων ελικοπτέρων που διαθέτει, ενώ εντός Νοεμβρίου αναμένονται ακόμη δύο.Με τα νέα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου MH-60R ολοκληρώνεται η παραλαβή των επτά Romeo της ελληνικής παραγγελίας και ενισχύεται καθοριστικά ο εναέριος βραχίονας που θα αναπτύσσει το Πολεμικό Ναυτικό για τον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.