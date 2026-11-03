ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Δεν μου έδωσαν ποτέ αποδεικτικά» καταγγέλλει μητέρα παιδιού με σάρκωμα οστών

flash.gr_Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας ενός 9χρονου κοριτσιού που πάσχει από σάρκωμα των οστών και είχε απευθυνθεί στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρ...







«Δεν μου έδωσαν ποτέ αποδεικτικό για τις δωρεές»



Αυτό που η ίδια καταγγέλλει είναι η απουσία επίσημων παραστατικών για το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί από τις δωρεές. Παρόλο που την ενίσχυσαν οικονομικά, η ίδια, δεν κατάφερε να αποκτήσει εικόνα για το πραγματικό χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές στο όνομα της κόρης της.



«Όταν πήγα να πάρω τα χρήματα, μου έδωσαν μετρητά. Υπέγραψα και μια υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβα το ποσό, αλλά όταν τους ζήτησα κάποιο έγγραφο που να φαίνεται από την τράπεζα πόσα χρήματα κατατέθηκαν στο όνομα του παιδιού, δεν μου το έδωσαν. Αντιθέτως, είπαν: "Δεν μας πιστεύεις;" Εγώ φοβήθηκα να πιέσω, γιατί σκέφτηκα ότι πάλι μπορεί να τους χρειαστώ γιατί το παιδί μου έχει ήδη κάνει τέσσερα χειρουργεία και ακόμα έχουμε αγώνα μπροστά μας», λέει η ίδια στον FLASH. Και προσθέτει ότι η οικονομική ενίσχυση ήταν απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστούν οι ιατρικές υπηρεσίες και η φροντίδα που χρειαζόταν εκείνο το διάστημα το παιδί.



«Φέραμε γιατρό από τη Γερμανία στην Αθήνα για να χειρουργηθεί το παιδί. Η κόρη μου έχει κάνει τέσσερα χειρουργεία και δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας της, καθώς παραμένει καθηλωμένη στο καροτσάκι», καταλήγει η ίδια.

flash.gr_Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας ενός 9χρονου κοριτσιού που πάσχει από σάρκωμα των οστών και είχε απευθυνθεί στην ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αναζητώντας οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία του.Η γυναίκα υποστηρίζει ότι, παρότι ενημερώθηκε πως από τον έρανο είχαν συγκεντρωθεί 30.000 ευρώ, δεν έλαβε ποτέ τραπεζικό παραστατικό που να αποτυπώνει το συνολικό ποσό των δωρεών. Όπως λέει, γνωρίζει ότι στην προσπάθεια συνεισέφεραν ακόμη και επιχειρηματίες της περιοχής της, με έναν εξ αυτών να προσφέρει το ποσό των 10.000 ευρώ.Η μητέρα περιγράφει στον FLASH την ανάγκη να βρεθεί οικονομική διέξοδος για τη θεραπεία της κόρης της, αλλά και τις επιφυλάξεις που, όπως υποστηρίζει, δημιουργήθηκαν όταν ζήτησε επίσημα στοιχεία για τις εισφορές.Η μητέρα περιγράφει ότι όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν η κατάσταση της υγείας της κόρης της επιδεινώθηκε. Η ίδια, μητέρα τριών παιδιών, εντόπισε μέσω Facebook την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και αποφάσισε να επικοινωνήσει με τα μέλη της, για να βοηθήσουν οικονομικά το παιδί της.Όπως εξηγεί, η επικοινωνία της με την οργάνωση ήταν συχνή, τα μέλη τής ζητούσαν φωτογραφίες της 9χρονης, οι οποίες στη συνέχεια αναρτήθηκαν στη σελίδα της ΜΚΟ, προκειμένου να κινητοποιηθούν πολίτες και να συγκεντρωθούν χρήματα.«Πριν από τρία χρόνια, όταν η 9χρονη κόρη μου έπασχε από μία σπάνια ασθένεια, που λέγεται σάρκωμα των οστών, αναζήτησα μέσω Facebook να βρω οργανώσεις που βοηθούν παιδιά με ασθένειες. Βρήκα την Παιδική Χαρά και επικοινώνησα μαζί τους. Τους είπα ότι το παιδί μου έχει σάρκωμα των οστών και ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Μου ζήτησαν φωτογραφίες του παιδιού, οι οποίες αναρτήθηκαν στη σελίδα της Οργάνωσης. Μίλησα με τη σύντροφο του ιδρυτή, η οποία επικοινωνούσε συχνά μαζί μου. Μέσα σε έναν μήνα μου είπαν ότι συγκεντρώθηκαν 30.000 ευρώ και μου ζήτησαν να πάω η ίδια στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Οργάνωσης, για να μου τα δώσουν. Τα χρήματα μου τα έδωσε στο χέρι ο ίδιος ο ιδρυτής ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης. Εγώ τότε σκέφτηκα: πώς είναι δυνατόν να είναι μόνο αυτή η οικονομική βοήθεια; Αφού από την περιοχή μας γνωρίζω ακόμη και επιχειρηματίες οι οποίοι έδωσαν πολλά χρήματα. Μόνο ένας επιχειρηματίας έδωσε 10.000 ευρώ. Αλλά δεν έφερα αντίρρηση, γιατί τους είχα ανάγκη. Σε έπειθαν ότι είναι στο πλευρό σου και ότι αποτελούν στήριξη», αποκαλύπτει η ίδια στον FLASH.