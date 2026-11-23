Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται κυβερνήσεις και αρμόδιες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον κόσμο, μετά τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθ...

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται κυβερνήσεις και αρμόδιες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σε όλο τον κόσμο, μετά τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας στη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Java, η οποία ενδέχεται να επιτρέψει σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα.Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό υψηλού κινδύνου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων με χάκερ που έχουν απασχολήσει τις τελευταίες εβδομάδες.Την ευπάθεια εντόπισε η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία Calif, η οποία τον προηγούμενο μήνα είχε αποκαλύψει αντίστοιχο κενό ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP.Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο πρόβλημα αφορά λειτουργίες διαχείρισης μνήμης της Java και θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε κακόβουλους χρήστες να εκτελέσουν κώδικα από απόσταση ή ακόμη και να προκαλέσουν κατάρρευση των συστημάτων που επηρεάζονται.Η σοβαρότητα της κατάστασης έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα, τη Γερμανία και τη Βρετανία, οι οποίες απευθύνουν συστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να εγκαταστήσουν άμεσα τη διορθωτική ενημέρωση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣτο ίδιο πλαίσιο, η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Tencent κάλεσε τους χρήστες να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες προστασίας, ενώ η ολλανδική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ζήτημα.Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στη Νότια Κορέα, όπου η Java χρησιμοποιείται ευρέως σε πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υποδομές.Μάλιστα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η προεδρία της χώρας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή κυβερνητικών φορέων, προκειμένου να εξεταστούν προληπτικά μέτρα και τρόποι αντιμετώπισης της συγκεκριμένης απειλής.