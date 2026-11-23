Στη σύλληψη ενός 58χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, καθώς προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και ...



Ο 58χρονος, αντί να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος, αποχώρησε και επέστρεψε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς.



Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς οι δύο μετρήσεις του αλκοτέστ έδειξαν 0,79 και 0,70 mg/l εκπνεόμενου αέρα, τιμές που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.

Στη σύλληψη ενός 58χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, καθώς προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.