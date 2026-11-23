Οι Σλάβοι που ξεχνάνε ότι είναι Σλάβοι όταν διεκδικούν τον Μεγαλέξανδρο γιατί δεν τους βγαίνουν οι ημερομηνίες, ξεχνάνε κι ότι ο Κύριλος ...





Εκπρόσωποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Σκοπίων ευχαρίστησαν τον Ρώσο Πατριάρχη Κύριλλο για την υποστήριξη και τον μεσολαβητικό ρόλο του Πατριαρχείου Μόσχας στη διαδικασία διευθέτησης του εκκλησιαστικού καθεστώτος της Μονής Ορθόδοξης Εκκλησίας και των σχέσεών της με τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Μόσχα, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου με την ευκαιρία των 80ών γενεθλίων του Ρώσου Πατριάρχη.Η αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ντεβάρ και Κιτσέβου Γεώργιο, στην οποία συμμετείχε και ο Επίσκοπος Ηράκλειας Κλήμης, έγινε δεκτή από τον Πατριάρχη Κύριλλο στην Πατριαρχική και Συνοδική Κατοικία στη Μονή Ντανίλοφ.Ο Μητροπολίτης Γεώργιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη του Πατριαρχείου Μόσχας στη διαδικασία που οδήγησε στην παραχώρηση «αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αχρίδος από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας».Υπενθύμισε επίσης ότι πριν από 20 χρόνια, δόθηκε η ευκαιρία σε Σκοπιανούς φοιτητές να σπουδάσουν σε θεολογικά ιδρύματα στη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένοι από αυτούς σήμερα διδάσκουν σε σεμινάρια, στη Θεολογική Σχολή και σε άλλα εκκλησιαστικά ιδρύματα στη βαλκανική χώρα.Ο Πατριάρχης Κύριλλος χαρακτήρισε τη συνάντηση ως ξεχωριστή, καθώς «οι ιεράρχες σας είναι παρόντες στη Μόσχα για πρώτη φορά ως εκπρόσωποι μιας αυτοκέφαλης τοπικής εκκλησίας».«Η σημερινή μας συνάντηση είναι ξεχωριστή: για πρώτη φορά είστε παρόντες ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας σας – μιας τοπικής εκκλησίας που έχει λάβει νόμιμη αυτοκεφαλία», δήλωσε ο Ρώσος πατριάρχης.Σλαβική και πνευματική εγγύτηταΤόνισε τη σλαβική και πνευματική εγγύτητα μεταξύ των δύο εκκλησιών, καθώς και την κοινή τους σχέση με την κυριλλική-μεθοδιστική παράδοση.«Πολλά πράγματα μας συνδέουν, ήδη επειδή είμαστε Σλάβοι, ανήκουμε στην κυριλλική-μεθοδιστική παράδοση και καταλαβαίνουμε ο ένας τις γλώσσες του άλλου. Χαίρομαι πολύ που τώρα έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε και να τελέσουμε λειτουργίες μαζί», δήλωσε ο Κύριλλος.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, οι σχέσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αχρίδας αναπτύσσονται δυναμικά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εκπαίδευση Σκοπιανών φοιτητών σε ρωσικά θεολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη συζήτηση κοινών έργων.Το ζήτημα της αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αχρίδας έχει επίσης ένα ευρύτερο εκκλησιαστικό πλαίσιο.Το 2022, η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία ανακοίνωσε την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στη Μονή Ορθόδοξης Εκκλησίας, «εκδίδοντας επίσης τόμο».Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε επίσης την κανονική υπόσταση της «Αρχιεπισκοπής Αχρίδος» τον Μάιο του ίδιου έτους, αποδεχόμενο την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί της υπό το όνομα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας.Η εκκλησιαστική αντιπροσωπεία των Σκοπίων μετέφερε επίσης στον Πατριάρχη Κύριλλο τα συγχαρητήρια του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος Στεφάνου με την ευκαιρία της επετείου του.«Έχουμε έρθει ως απεσταλμένοι που στάλθηκαν από την Αυτού Μακαριότητα τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο για να μεταφέρουμε τα ειλικρινή και εγκάρδια συγχαρητήρια, τις ευχές του για υγεία και δύναμη για την περαιτέρω εκπλήρωση της πρώτης αφιερωμένης διακονίας», δήλωσε ο Μητροπολίτης Γεώργιος.Η αντιπροσωπεία δώρισε στον Ρώσο πατριάρχη μια εικόνα των Ισαποστόλων Αγίων Κυρίλλου και Κλήμεντος της Αχρίδας.Με τη σειρά του, ο Κύριλλος έστειλε ένα δώρο για τον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο – ένα σετ δύο Παναγιών και έναν επιστήθιο Σταυρό.Εικόνες της Παναγίας δωρήθηκαν επίσης στον Μητροπολίτη Γεώργιο και στον Επίσκοπο Κλήμεντα.