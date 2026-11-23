Είναι οι ίδιοι που απαντάνε με χτυπήματα σε πολυκατοικίες και νεκρούς αμάχους όταν δέχονται χτυπήματα και εξολόθρευση της πολεμικής κορβέ...

Είναι οι ίδιοι που απαντάνε με χτυπήματα σε πολυκατοικίες και νεκρούς αμάχους όταν δέχονται χτυπήματα και εξολόθρευση της πολεμικής κορβέτας τους...

Η μαζική χρήση μη πυρηνικών μέσων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαφόρων ειδών καταστροφές, ενδέχεται να αποτελέσει λόγο για ένα προληπτικό πυρηνικό πλήγμα από τη πλευρά της Ρωσίας.Αυτό επισήμανε, με απειλητικό τόνο, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε άρθρο του με τίτλο «Κρατική κυριαρχία και πυρηνικά όπλα: διεθνείς νομικές πτυχές της διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας», το οποίο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Moscow Journal of International Law.Ο Μεντβέντεφ υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το πυρηνικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «η δημιουργία στρατιωτικών απειλών κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας από έναν αντίπαλο - συμπεριλαμβανομένης της μαζικής χρήσης μη πυρηνικών μέσων αεροδιαστημικής επίθεσης που μπορούν να προκαλέσουν τεχνολογικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές καταστροφές - σημαίνει επίσης, επί της ουσίας, τη μεταφορά του ζητήματος της χρήσης ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος σε πρακτικό επίπεδο».«Με άλλα λόγια, οι βασικές αρχές (της κρατικής πυρηνικής πολιτικής) επιτρέπουν στην πραγματικότητα την πραγματοποίηση ενός προληπτικού πυρηνικού πλήγματος, όταν τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η ύπαρξη του κράτους μας ή προκαλείται απαράδεκτη ζημιά στη χώρα μας», κατέληξε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.